A Cortonantiquaria anche i libri: la presentazione de «Il tredicesimo simbolo» di Arnaldo Pavesi

Arezzo, 24 agosto 2023 – A Cortonantiquaria spazio ai libri, venerdì 25 agosto ore 18,30 nel chiostro di Sant’Agostino viene presentato «Il tredicesimo simbolo», il nuovo volume di Arnaldo Pavesi.

Con l’autore e la presentazione del presidente del Comitato tecnico del Maec, Nicola Caldarone, sarà possibile scoprire la nuova avvincente indagine dell’antiquario detective Ludovico Boringhieri.

L’ingresso è libero. In questo nuovo romanzo l’antiquario Ludovico Boringhieri viene convocato dalla badessa dell’antico monastero di Metelliano nei pressi di Cortona per valutarne il tesoro ed eventualmente procedere alla vendita per ricavare quanto necessario per procedere a una ristrutturazione radicale.

Dopo lunghe giornate a esaminare ex voto di poco conto, solo la scoperta di un antico ciclo di arazzi medievali fa sperare in un esito positivo. Durante l’analisi Boringhieri accerta che a uno di essi è stata cucita una scritta in latino e sul retro è disegnato un labirinto con simboli arcani.

A questa strana scoperta segue una serie di efferati delitti; un incendio e un paio di aggressioni nei suoi confronti sconvolgono la quiete dell’antico monastero. L’antiquario grazie al suo intuito e a verifiche sul campo effettuate insieme a Jacopo Bernardi, il suo inseparabile collaboratore, scopre retroscena insospettabili.

Da sospettato, diventa per i carabinieri un valido collaboratore nelle indagini. Scopre infatti che l’origine dei crimini risale a fatti avvenuti in tempi antichi e la chiave del mistero risiede nelle testimonianze, documenti, dipinti e arazzi, nonché nell’interpretazione del labirinto, da ricollegare alla realtà presente.

L’autore Antiquario per tradizione familiare Arnaldo Pavesi apre la sua prima galleria nel 1978, dopo una laurea in architettura e qualche anno di pratica. In seguito si specializza nel collezionismo di alta epoca e si dedica con particolare interesse e specifiche acquisizioni all’approfondimento della tematica della scultura lignea, in marmo, in terracotta e in bronzo, soprattutto di epoca rinascimentale.

La ricerca di opere d’arte e l’attività di studio, sostenuta dai più stimati storici dell’arte, gli ha permesso di affermarsi anche in campo internazionale. Ha partecipato alle principali Mostre Nazionali di Antiquariato con pezzi di alto profilo. Ultimamente si è dedicato all’organizzazione di eventi in Galleria. Da una quindicina d’anni ha affiancato all’immagine tradizionale della Galleria una contaminazione innovativa di Arte Contemporanea, strettamente made in USA.

Arnaldo Pavesi ha ricoperto per diversi mandati consecutivi l’incarico di Con il Patrocinio di Consigliere nel Direttivo dell’Associazione Antiquari Milanesi e ricopre tuttora quella di Segretario Generale Nazionale della FIMA Federazione Italiana Mercanti d’Arte.