Zuppi, l’ambasciatore torna a casa A Romena 40 anni dopo il suo arrivo

Massimo

Orlandi

Nei giorni di Natale del 1985 un giovanissimo sacerdote della Comunità di Sant’Egidio partecipa a una tavola rotonda organizzata da un gruppo di giovani di Pratovecchio (tra cui il sottoscritto) nell’ambito della manifestazione, “Una tenda per la pace”. Sono gli anni della guerra fredda e della paura atomica, ma quel prete porta la testimonianza diretta di altre guerre, le guerre di sopravvivenza dei poveri delle periferie, le guerre intestine di tanti Paesi africani.

Oggi, quasi 40 anni dopo, quel prete torna ancora in Casentino per parlare di pace, questa volta a Romena. Lo fa in vesti diverse, come arcivescovo di Bologna e presidente della Cei e soprattutto come inviato del Papa per la missione di pace più difficile: quella sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Ma il Cardinale Zuppi che, chi vorrà, potrà ascoltare oggi nell’auditorium della Fraternità (inizio ore 15), è esattamente lo stesso ‘don Matteo’ del 1985.

E’ cambiato il ruolo, non la persona. E questa è una delle sue più grandi qualità.

Zuppi, diventato sacerdote per dedicarsi a tempo pieno ai poveri, “i fratelli più piccoli” come li chiama lui, non ha mai dimenticato la sua missione primaria anche quando, dopo vent’anni da prete di strada, è diventato vescovo, e poi cardinale.

Anzi, il suo grande timore è sempre stato, in questi nuovi incarichi, di perdere il contatto con la gente, soprattutto con quegli ‘ultimi’ che lo hanno sempre avuto al fianco.

Per questo nella sua agenda quotidiana sono sempre presenti momenti di immersione tra la gente. E sempre per questa naturale vicinanza la missione internazionale, che lo ha già portato a Kiev, a Mosca e a Washington, è stata vissuta da tutti con grande partecipazione. Nessuno ha accompagnato questo suo impegno prefigurandosi risultati immediati, tutti hanno percepito che aveva comunque valore che una persona credibile, senza interessi che non fossero quelli dell’umanità, potesse confrontarsi, finalmente, con tutti gli attori di questo terribile conflitto.

Il cardinale conosce bene l’arte del dialogo. Negli anni Novanta fu protagonista con la sua comunità di un miracolo della diplomazia dal basso: la stipula della pace in Mozambico dopo 17 anni di guerra civile. Questa situazione è enormemente più vasta e complicata, e non c’è esperienza sul campo che possa essere sufficiente. Ma la presenza di don Matteo sul terreno del confronto è, di per sé, un contributo di fiducia. Oggi sapremo da lui che idea si è fatto di questo conflitto, e se ha intravisto almeno una piccola luce oltre il tunnel. Nel deserto di umanità di questa e di ogni guerra c’è bisogno di chi porta nelle stanze che contano un messaggio di pace, il messaggio di Papa Francesco, nella fedele traduzione del suo cardinale.

Appena una settimana fa il presidente dei vescovi italiani era a Camaldoli, per celebrare gli ottant’anni del Codice scritto nel cuore della guerra. Il Casentino si presta volentieri a ospitare messaggeri di pace. E oggi ascolterà di nuovo volentieri questo ‘fratello dei più piccoli’ che, pur con la piena consapevolezza dei drammi del presente, non riesce, per fortuna, a trattenere la sua ostinata speranza nell’uomo e in Dio.