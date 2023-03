Zorro, eremita in città Il monologo di Castellitto

di Angela Baldi

Tratto dal libro di Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto dirige e interpreta "Zorro, un eremita sul marciapiede".

L’appuntamento con lo spettacolo è per questa sera giovedì 30 e domani venerdì 31 marzo alle ore 21 al Teatro Signorelli di Cortona.

Dopo i successi cinematografici Sergio Castellitto torna a teatro per interpretare un vagabondo, un antieroe che riflette sul significato di una vita che lo ha portato, con le sue scelte, a vivere sulla strada. E ai margini della società, è capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone comuni che vivono in uno stato di quotidiana normalità.

Capace di restituire attraverso una sorta di "filosofare" allegro e indefesso il "sale della vita", la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza. Uno spettacolo tragicomico ed emozionante, un po’ chapliniano, Zorro, senza maschera ma comunque ferito dalla vita, galleggia su sé stesso nel mare degli altri: la strada.

E il dramma si fa commedia. Vita e teatro stanno su un unico palco fatto di segni: come l’igiene e le buone maniere nei limiti del possibile per sopravvivere, e l’attore si fa cascare addosso il mondo, si trascina in testa il sipario, e lì sotto c’è tutto il pubblico.

Un’ora e mezza di monologo, con pochi oggetti scenici come "spalla", un cappello, un guinzaglio, una panchina, in cui l’attore riesce a mantenere alto il livello di pathos. Un’ora e mezza di spettacolo in cui si ride e si piange, perché lì, proprio lì sul palcoscenico, lo spettatore vede sintetizzato tutto il senso dell’esistenza umana.

"Zorro" è tratto dall’omonimo libro di Margaret Mazzantini, moglie dell’attore. E il successo dello spettacolo si deve proprio al testo della scrittrice, che anche in questo romanzo del 2004 come in molti altri suoi, ha saputo proporre una storia vivida, intensa, di grande durezza e poeticità allo stesso tempo.

Sergio Castellitto veste i panni di un vagabondo. Da una panchina, che è diventata una sorta di casa, ripercorre tutta la sua intera vita e le ragioni che sottendono le sue scelte: dall’infanzia, all’amore per sua madre, fino al legame con sua moglie, e la telefonata che gli farà letteralmente cadere il mondo addosso.