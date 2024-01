Zona stazione, c’è un piano. Collaborazione tra Regioni per la lotta al degrado

di Claudio Roselli

Un protocollo d’intesa fra le Regioni Umbria e Toscana per la gestione delle aree situate in territorio toscano che non saranno più utili per il movimento ferroviario. È la proposta rilanciata dall’ingegner Michele Fracasso, responsabile della sezione programmazione e monitoraggio del servizio infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico locale della Regione dell’Umbria. C’è dunque una ulteriore novità all’indomani del sopralluogo (nella foto) compiuto giorni addietro sulla ferrovia e sulle prospettive di essa, che ha visto riuniti il sindaco , Fabrizio Innocenti, assieme ad alcuni tecnici del Comune e quelli di Rfi e agli esponenti delle due amministrazioni regionali. "L’accordo di programma con il Ministero – ha precisato l’ingegner Fracasso – stabilisce che i beni demaniali ubicati sul versante toscano siano compresi fra quelli da dare in uso alla Regione dell’Umbria, anche se in un comma dello stesso articolo si precisa che l’affidamento avverrà tramite la definizione di un protocollo d’intesa, promosso dallo Stato e sottoscritto dalle due Regioni".

Ecco perché quest’ultimo diventa un passaggio basilare per lo sblocco della situazione. "Rete Ferroviaria Italiana sta al momento finalizzando la progettazione definitiva degli interventi economici sul tratto conclusivo della ex Fcu che va da Città di Castello a – ha precisato l’ingegner Fracasso – ragion per cui verranno individuate le aree funzionali all’esercizio e alla cantierizzazione dei lavori. Una volta eseguita questa operazione e dopo la conclusione della conferenza dei servizi sull’argomento, il protocollo d’intesa potrà essere meglio definito".

E la conferenza dei servizi diventa appunto il prossimo step, con la partecipazione di tutte le realtà coinvolte, quindi anche la municipalità biturgense e la Regione Toscana. Di certo, per ora vi è la proposta di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria – dopo i lavori eseguiti sull’edificio – per fare in modo che venga eliminato il preoccupante stato di degrado in cui versa da anni e, a questo punto, anche per smantellare binari e strutture, dal momento che la richiesta è oramai nota: spostamento del capolinea delle ferrovia nella zona di San Paolo, in prospettiva anche di una prosecuzione della tratta.