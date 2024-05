Zacchei lascia il Foiano: sirene anche dalla D. La Baldaccio e Baldolini vicini all’intesa

Il valzer delle panchine è appena iniziato. La prima casella rimasta libera è quella del Foiano. La formazione amaranto, impegnata nel torneo di Eccellenza, ha salutato di comune accordo Filippo Zacchei. Il tecnico 43enne, ex capitano ed ex calciatore di Gubbio e Sansovino tra le altre, saluta dopo tre stagioni tra salvezze o rincorse playoff. Al momento non ci sono indizi sul successore, certo è che attorno a Zacchei ecco alcuni rumors che parlano di un interesse da parte di club di serie D, tra le quali ci sarebbe anche la Sangiovannese, ma ad oggi è solo un’ipotesi e nulla più. Restando in Eccellenza la Baldaccio Bruni ha già confermato il portiere Matteo Vaccarecci (1990) e il capitano Claudio Torzoni (2000). Vicina anche l’intesa con Luca Baldolini. Il tecnico potrebbe quindi restare in biancoverde anche nella prossima stagione. L’annuncio arriverà una volta raggiunta l’intesa su alcuni dettagli. La Castiglionese cerca l’intesa con Fani che potrebbe anche restare in viola e proseguire il progetto, ma gli estimatori per il tecnico aretino non mancano.

In Promozione è approdato il Viciomaggio che nei prossimi giorni proverà a trattenere in biancoverde Riccardo Franchi, tra gli allenatori più giovani e sicuramente vincenti di questi ultimi anni. In Prima categoria invece c’è l’addio dopo una sola stagione di Alessandro Casini. Il direttore sortiva saluta quindi il Valdichiana che conferma in panchina Baroncini.