Z Generation meets Theatre, la ressegna dedicata alle scuole

Prosegue dal Teatro Verdi di Monte San Savino la rassegna Z Generation meets Theatre dedicata alle scuole che nel suo percorso di fine anno scolastico coinvolgerà gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della Valdichiana aretina in un articolato percorso dedicato al teatro, tra conoscenza, visione e partecipazione. Gli eventi, a cura di Officine della Cultura - residenza artistica diffusa nel territorio -, avranno luogo non solo a Monte San Savino ma anche presso il Teatro Rosini di Lucignano e il Teatro Signorelli di Cortona per una programmazione articolata e coinvolgente. Cinque sono gli spettacoli chiamati a dialogare con gli studenti fino al 23 maggio 2024: "Dello squalo non si butta via niente" della Compagnia Teatro del Cerchio, drammaturgia e regia Mario Mascitelli, con Mario Mascitelli e Mario Aroldi e con il contributo dell’Acquario di Genova; "Amico di pezza - Le emozioni sono come tanti fili colorati" della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete, scritto e diretto da Enrico Lombardi, con Carlo Dalla Costa; "Acqua matta" della Compagnia Nata, di e con Cinzia Corazzesi con le musiche di Lorenzo Bachini; "L’orso felice" delle Compagnie Pilar Ternera, Nuovo Teatro delle Commedie e Compagnia Dimitri/Canessa di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri; "Ulissea" da Omero della Compagnia Teatro del Cerchio con Mario Mascitelli. Nel frattempo si è da poco concluso il percorso che ha coinvolto gli istituti scolastici aretini con gli eventi presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo che ha visto protagonisti gli spettacoli: "Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto" della Compagnia Fondamenta Zero con Elena Ferri, Claudia Manuelli, Elisa Emilia Scatigno, Paolo Tosin; "Still Alive" di e con Caterina Marino; "La sparanoia" di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. Gli eventi della rassegna Z Generation meets Theatre riservati alle scuole della Val di Chiana, per la stagione 2024, sono dedicati a tematiche ambientali.