Youth Music Fest. Le star under 35 della musica

CronacaYouth Music Fest. Le star under 35 della musica
24 set 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
La rassegna diretta da Giovanni Andrea Zanon porta al Petrarca Gevorgyan, Kovalev e Sunwoo.

Classe 1998 è lui stesso una giovane promessa della musica classica. Il violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere la VI edizione dello "Youth Music Festival", la rassegna che vede sul palco appunto le promesse della musica classica internazionale. Saranno loro le protagoniste della manifestazione in programma dal 4 al 25 ottobre che porterà sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestre giovanili del territorio: un programma di quattro concerti, impreziositi da ospiti di fama mondiale e da collaborazioni con istituzioni musicali locali, che offrirà al pubblico un viaggio tra capolavori del repertorio classico e nuove scoperte. Nel programma il violista Georgy Kovalev e il pianista Yekwon Sunwoo, Karan Duo e Duo Amato-Suvini, il pianista Tony Siqi Yun e il violoncellista Pablo Ferrández e la pianista e compositrice Eva Gevorgyan. L’iniziativa, pensata per attrarre i giovani e rendere Arezzo un punto di riferimento musicale internazionale, è realizzata grazie alla collaborazione tra la World Ethic and Leadership Foundation (Wel Foundation), presieduta da Marjorie Layden, e la Fondazione Guido d’Arezzo diretta da Lorenzo Cinatti (biglietti: discoverarezzo.ticka.it).

Si parte sabato 4 ottobre alle ore 19 con "Dialoghi in movimento": protagonisti il violista Georgy Kovalev, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e le stelle della danza Virna Toppi, Nicola Del Freo e Agnese di Clemente, primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala, che si esibiranno con coreografie di Stefania Ballone. Sabato 11 ottobre alle 19 è la volta de "Il suono aretino", un grande appuntamento dedicato ai giovani talenti del territorio: protagonisti il Karan Duo con Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra, l’Orchestra del Liceo Petrarca e l’Orchestra Giovanile Aretina. Il 17 ottobre ore 19 "L’eco e la forma" con il pianista canadese Tony Siqi Yun, il 25 ottobre alle 19 "Elegia della giovinezza" con le stelle del concertismo internazionale: Pablo Ferrández, Zanon e Eva Gevorgyan.

Angela Baldi

