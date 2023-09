Youth Music. Apre il Festival al Petrarca

Il Teatro Petrarca sarà il palcoscenico della quarta edizione dell’Arezzo Youth Music Festival. In arrivo quattro date in programma il 30 settembre, e l’8, 14 e 22 ottobre, gratuite per under 26. Diretta dal giovane musicista Giovanni Andrea Zanon ogni anno la rassegna porta ad Arezzo straordinari musicisti "under35" e promuove la musica classica nelle scuole grazie alla collaborazione instaurata con alcuni istituti scolastici della città grazie a un’intuizione di Giovanni Zanon e di Marjorie Layden, presidente di Wel Foundation. Un appuntamento che nel tempo ha coltivato pubblico e seguito grazie all’altissimo livello degli artisti coinvolti, al suo respiro internazionale, e soprattutto, alla sua vocazione di rimettere la musica classica al centro. "Sono particolarmente felice di presentare la nuova edizione dell’Arezzo Youth Music Festival – dice il direttore artistico Zanon- che per il quarto anno consecutivo porterà ad Arezzo alcuni tra i migliori artisti under 35 del panorama internazionale. Il progetto è sempre stato uno dei punti cardine della nostra programmazione e si sta facendo apprezzare sempre di più anche a livello internazionale per l’alto livello artistico e per il suo scopo principale, avvicinare i giovani al mondo della musica classica.

Sono sicuro che il nostro pubblico apprezzerà molto la nuova edizione, ancora una volta piena di musicisti e programmi meravigliosi". L’Arezzo Youth Music Festival è realizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune e parte sabato 30 settembre alle 19 al Teatro Petrarca col soprano Claudia Pavone, Giovanni Andrea Zanon al violino, Erica Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte, l’8 ottobre sarà la volta di Filippo Gorini al pianoforte e Giovanni Andrea Zanon al violino, il 14 ottobre sul palco del Petrarca salirà l’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal Maestro Roberto Pasquini, con Kerson Leong al violino. Chiude il 22 ottobre il concerto di Giovanni Andrea Zanon al violino, Pablo Ferrandez al violoncello, Leonora Armellini al piano.