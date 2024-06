Weekend col Festival "Art&Musica". Due giorni di rock, djset e mostre

Quella di stasera e domani è la XX edizione del festival Art&Musica, a ingresso gratuito, che anche quest’anno animerà piazza Indipendenza a Piandiscò nella zona antistadio. Stessa location e stesso format per una due giorni di musica, arte, dj set e street food. La line-up è già stata annunciata e vede come headliner delle due serate rispettivamente i Dadamatto, gruppo punk, indie rock di Senigallia, per stasera e il collettivo Addict Ameba domani sabato 15 giugno. Il venerdì sarà aperto dal gruppo locale Brumale, perché obiettivo dell’associazione è anche quello di dare spazio a promettenti ed emergenti artisti valdarnesi. Nella stessa serata si esibirà Iskander Moon, cantautore belga polistrumentista e produttore con sonorità indie e folk. Chiuderà la serata il dj set di Giulio Piccioli, rinomato dj valdarnese. Il sabato sera quest’anno si colora di "Azzurro" con la proiezione su maxi schermo della partita "Euro 2024" Italia – Albania. Una sera, questa, che porta il nome P.P.P., indicando in maniera ironica i tre punti chiave, non musicali, del sabato, rispettivamente Partita – Paella – Panino. Sarà infatti possibile cenare in piazza Indipendenza con la paella (di pesce o vegetariana) accompagnata, come da tradizione, dalla sangria, oppure, per gli amanti dei classici, optare per il tradizionale e immancabile panino del food truck e poi passare, alle 21, alla visione della partita. Un momento goliardico a cui seguirà l’imperdibile live di Addict Ameba, collettivo milanese caratterizzato da una dozzina di musicisti provenienti dalle più disparate esperienze afro, latin, psych, jazz. L’after-show del sabato porta la firma di Dj Masai, affezionatissimo dj del festival e membro dell’associazione. Ad affiancare la musica non mancherà l’arte con una mostra pittorica di due artisti locali. Ingresso gratuito.