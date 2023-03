Weekend all’insegna del fumetto Torna il festival Varchi Comics

di Maria Rosa Di Termine

Un fine settimana a tutto fumetto che renderà Montevarchi ancora una volta capitale del fantasy. Il 25 e 26 marzo torna "Varchi Comics", la 12a edizione dell’atteso festival che si svilupperà in due sedi, lo Spazio Politeama e il Circolo delle Stanze Ulivieri. "Un evento di portata nazionale – ha ricordato il sindaco Silvia Chiassai Martini ieri durante la presentazione della due giorni in Palazzo del Podestà– e che in questi anni, grazie all’impegno costante degli organizzatori, è cresciuto notevolmente assumendo, non a caso, un ruolo centrale nel calendario delle iniziative di promozione del territorio. Come ogni anno chi ama il mondo del fantastico troverà nella nostra città un punto di riferimento in virtù di un programma articolato che si sviluppa nelle due strutture più importanti del centro storico".

Ovvero l’ex cinema di via Trento e le Stanze. "Il primo, in particolare, ospiterà le sezioni editoriale e commerciale, gli incontri con gli autori e con i rappresentanti delle case editrici – ha proseguito Daniele Mafucci presidente del Varchi Comics – mentre nella seconda location verrà allestita l’area giochi, dagli scacchi al Dungeons & Dragons, al Lego solo per citarne alcuni. Quest’anno inoltre uno spazio specifico sarà dedicato al subbuteo, grazie alla rinnovata collaborazione con l’omonimo club Valdarno". E sinergia è la parola d’ordine anche per Luisa Granelli, referente del Circolo di piazza Garibaldi: "Abbiamo iniziato a collaborare con i promotori del festival nel 2019 perché il nostro obiettivo è di aprirsi a tutte le associazioni cittadine. Com’è ormai consuetudine, ospiteremo l’anteprima della manifestazione, la "cena con delitto" prevista venerdì prossimo, alle 20.15, e da lì prenderà il via una serie di eventi nelle due bellissime sedi unite, e non divise, da piazza dello Sferisterio". Un concetto ribadito da Piero Grazi, dell’associazione Mahmutt che nel suo intervento ha sottolineato come il Politeama stia diventando un luogo sempre più importante di aggregazione per i giovani e non solo nel cuore cittadino. Sponsor del festival è la Banca del Valdarno che, ha concluso Federica Ferrarese, consigliere del Cda dell’istituto di credito, "conferma la vicinanza ai territori e alle attività culturali e ricreative promosse per la socializzazione nell’interesse di ogni componente delle nostre comunità". Fumetti e non solo nel week end perché da venerdì a domenica ci saranno i banchi dello Street Food Festival in Tour. Tra piazza Varchi e via Roma tutti i giorni dalle 10 alle 24 saranno proposti degustazione di prodotti tipici regionali e non, birre artigianali e spettacoli musicali dal vivo, oltre al mercatino dell’arte e dell’ingegno.