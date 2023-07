Voucher “Tempo Bello”: un “click day 2” senza stress

Arezzo, 5 luglio 2023 – Era stato fissato per ieri, martedì 4 luglio, a partire dalle 13, il nuovo “click day” che ha reso disponibili gli ulteriori 80mila euro deliberati dalla Giunta per il progetto Tempo Bello 2.0, risorse ministeriali vincolate alle attività estive e di doposcuola destinate ad ampliare l'offerta delle attività ludico-ricreative per le famiglie e sostenute fino ad oggi solo grazie a risorse municipali.

E la “giornata del voucher” si è svolta in tutta tranquillità, rispondendo a tutte le richieste pervenute e lasciando, ancora nel tardo pomeriggio di ieri, la disponibilità di buoni per un valore complessivo di oltre 11mila euro. “Siamo davvero soddisfatti – ha commentato il vicesindaco Lucia Tanti. - Questo secondo click day per gli ulteriori 80mila euro di voucher Tempo Bello ha non soltanto confermato l'efficacia delle scelte fatte per sostenere e aiutare le famiglie nel periodo estivo, ma ha anche rimandato una lettura chiara dei bisogni.

Possiamo tranquillamente affermare che con la scelta di mantenere aperti anche a luglio nidi e materne - sia quelli a gestione diretta sia quelli gestiti dalle cooperative - per attività ludico-ricreative che ha consentito di dare una risposta di 250 posti pari al 100% delle richieste pervenute, e con l'esito della giornata di ieri siamo in grado di conoscere e quindi poter gestire al meglio le necessità delle famiglie.

Il dato del secondo click day ci dice che abbiamo garantito un servizio a tutti quelli che lo hanno richiesto, e questo è senza dubbio un grande risultato”.