Voucher sport Arezzo: 100mila euro per famiglie e ragazzi

AREZZO

Tornano i voucher sport: 100mila euro la somma destinata a questo capitolo di bilancio. "Eravamo partiti due anni fa con 70.000 euro, dopo di che abbiamo aumentato il budget di 30mila a seguito delle numerosissime domande: il nostro obiettivo è rispondere positivamente a tutti gli aventi diritto, andando ad avvantaggiare soprattutto le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basso e che intendono iscrivere i figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società dilettantistiche convenzionate con il Comune" spiega l’assessore Scapecchi.

Il voucher è destinato ai bambini e ragazzi fino a 18 anni, e ai giovani con disabilità fino a 26 anni con una riserva a loro favore del 10% delle risorse stanziate: a ogni beneficiario saranno erogati 150 euro. C’è una novità: "Abbiamo notato che alcuni non hanno poi sfruttato i voucher così da quest’anno quanto assegnato andrà speso non oltre la metà di novembre. Dopo di che procederemo alla disabilitazione dei voucher non utilizzati, scorrendo la graduatoria". Per le famiglie, unico criterio da rispettare, oltre alla residenza nel Comune, un’attestazione Isee valida per il 2022 non superiore a 20.000 euro.