Voucher sport: 100.000 euro per un aiuto alle famiglie e alle società sportive

Arezzo, 26 luglio 2023 – “Era stato sperimentato nel 2021, dopo di che già lo scorso anno è diventato una misura strutturale: il voucher sport è oramai un concreto sostegno che il Comune mette in campo ogni anno per i giovani, per le famiglie, per il contesto territoriale fatto di tante realtà sportive, società e associazioni che meritano non solo un plauso ma anche un aiuto.

Un’alleanza pubblico-privato per stimolare un’autentica socialità”. L’assessore Federico Scapecchi introduce così il ritorno del voucher sport: 100.000 euro la somma destinata a questo capitolo di bilancio. “Eravamo partiti due anni fa con 70.000 euro - sottolinea Scapecchi - dopo di che abbiamo aumentato il budget di 30.000 a seguito delle numerosissime domande: il nostro obiettivo è rispondere positivamente a tutti gli aventi diritto, andando ad avvantaggiare soprattutto le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basso e che intendono iscrivere i figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società dilettantistiche convenzionate con il Comune.

Il voucher è destinato ai bambini e ragazzi fino a 18 anni e ai giovani con disabilità fino a 26 anni con una riserva a loro favore del 10% delle risorse stanziate: a ogni beneficiario saranno erogati 150 euro.

Attenzione però alla novità introdotta: abbiamo infatti notato che alcuni non hanno poi sfruttato l’opportunità dei voucher così, al fine di ottimizzare le risorse e di erogare il contributo a chi vuole effettivamente fruirne, da quest’anno quanto assegnato andrà speso non oltre la metà di novembre.

Dopo di che procederemo alla disabilitazione dei voucher non utilizzati determinando la decadenza dal beneficio per la quota non spesa, scorrendo la graduatoria e ammettendo i soggetti risultati idonei e non finanziati in sede di prima assegnazione”.

Per le famiglie, unico criterio da rispettare, oltre alla residenza nel Comune di Arezzo, è la presentazione di un’attestazione Isee valida per l’anno 2022 non superiore a 20.000 euro.

Tutte le informazioni su https://www.comune.arezzo.it/notizie/voucher-sport-2023 “Il sistema è molto semplice - conclude l’assessore - si basa infatti su una piattaforma informatica a doppio canale, uno per le società che vorranno convenzionarsi con il Comune e uno per le famiglie che vorranno fare richiesta.

Per le prime la scadenza per accreditarsi è l’ultimo giorno di novembre, per le seconde la domanda va inoltrata entro le 13 di lunedì 25 agosto. Abbiamo dato un mese di tempo, vista la corrispondenza con le vacanze estive, non c’è fretta, non è necessario fare le corse in questi giorni anche perché basta veramente un click”.