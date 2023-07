Voucher per i dipendenti del commercio Duemila euro da spendere in ogni negozio

Buone notizie in arrivo per i dipendenti dei settori commercio e servizi della provincia. Fino al 15 gennaio potranno richiedere fino a 3 voucher, dell’importo massimo di 700 euro ciascuno, da spendere entro il 28 febbraio in un circuito di negozi di tutti i settori merceologici, dagli alimentari all’abbigliamento, dalle erboristerie all’ottica e molto altro ancora. Torna infatti, per il terzo anno consecutivo, "Il Buono che meriti", l’iniziativa di sostegno al reddito voluta dall’Ente Bilaterale del Terziario Toscano E.Bi.T.Tosc., da Confcommercio Toscana e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS Toscana. A beneficiare del sostegno saranno i lavoratori con Isee massimo di 32mila euro. Ognuno potrà richiedere fino a tre misure, rivolgendosi agli Info Point delle organizzazioni sindacali socie dell’ente entro il 15 gennaio ma è consigliabile affrettarsi, visto che i voucher saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno è stata ampliata la platea delle persone beneficiarie del contributo, aprendosi anche ad esigenze diverse, includendo nuove priorità di indirizzo quali i figli, lo studio, la salute nel 2022 e, dal 2023, la mobilità casa-lavoro e le spese veterinarie.