Voto, valzer dei candidati a sindaco In pole Boni e Cellai, Di Ponte fuori

di Francesco Tozzi

La politica si sa, non va mai in vacanza. E anche sotto l’ombrellone si continuano a tessere trattative, si perfezionano accordi. L’autunno che ci aspetta servirà a preparare il terreno in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, che interesseranno ben 6 comuni valdarnesi. Tranne Valentina Vadi e Nicola Benini, tutti gli altri sindaci hanno esaurito il limite dei due mandati previsto dalla legge e non potranno ripresentarsi dinanzi agli elettori. Proprio a San Giovanni grande è la confusione sotto il cielo. L’unico punto fermo al momento pare la ricandidatura di Vadi per il Partito democratico, ma non sappiamo ancora quale sarà il perimetro della coalizione di centrosinistra. Visti i botta e risposta degli ultimi giorni, il Movimento 5 Stelle appare sempre più intenzionato ad una corsa in solitaria. Resta da capire se le Liste Civiche saranno in grado di stringere nuove alleanze per tentare la spallata. La Lega ha messo in freezer la discussione: il partito di Salvini si presenterà come perno della coalizione di centrodestra e non pare interessato a fare il junior partner del gruppo guidato da Lalli. Anche a Terranuova si addensano le nubi. Se per mesi è stata quasi certa la candidatura di Mauro Di Ponte per la successione a Chienni, lo stesso Pd con Terzo Polo, Civici e Alleanza Verdi Sinistra ha sottolineato che nulla è stato ancora deciso, rimandando la discussione a settembre. La figura dell’attuale vicesindaco, infatti, non metterebbe tutti gli alleati d’accordo. A Cavriglia, dove il candidato del centrosinistra finirà con tutta probabilità per fare il sindaco, si fa sempre più largo per i dem il nome di Filippo Boni, mentre a Loro Ciuffenna in pole per Pratomagno Sostenibile c’è il vicesindaco Nicoletta Cellai, ma attenzione a Tommaso Romualdi, uomo forte di San Giustino e assessore ai lavori pubblici che vorrà sicuramente giocare un ruolo nella partita.

Anche a Bucine, nonostante alcuni malumori interni, il candidato del Pd in cerca del secondo mandato dovrebbe essere Nicola Benini. A Castelfranco Piandiscò, infine, il partito di Elly Schlein rischia seriamente. La scissione di Rossi e Vecchi, che hanno costituito il gruppo Democratici per il Comune, ha prodotto una frattura profonda in seno alla maggioranza, tant’è che il Pd li considera ormai all’opposizione. Rumors indicano l’assessore alla cultura Angela Fortunato tra i papabili a sostituire Cacioli. Con la Lista Civica di Morbidelli e i 5 Stelle che potrebbero correre in solitaria.