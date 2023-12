Voto, sfida al centrosinistra: "No al paese dormitorio"

Si chiama "Cantiere Foiano", il progetto politico che lancia la sfida al centrosinistra e punta al cambiamento mettendo in campo metodo e "regole di ingaggio", in un rapporto diretto e aperto con i cittadini. L’idea nasce "da un gruppo di cittadini, disposti a mettersi in gioco in prima persona per cambiare il futuro del nostro paese". Laura Paolini è la front woman del progetto politico che nel secondo step in vista delle elezioni comunali si tradurrà in una lista civica. È lei la candidata sindaco che ieri ha presentato squadra e obiettivi nella sede aperta nel centro storico di Foiano (il 16 dicembre l’apertura della "gemella" a Pozzo). Insegnante, 55 anni, Paolini ha messo in fila il senso di un impegno di un "patto con la comunità". Il punto di forza sta nella proposta da costruire con la partecipazione attiva dei "foianesi che vogliono voltare pagina". Un luogo fisico (la sede in Corso Vittorio Emanuele, 36) ma anche online con il varo di un sondaggio e un indirizzo e-mail dove inviare idee e proposte, sono le coordinate della fase di ascolto e confronto con la gente. "Il nostro intento è quello di riavvicinare il territorio alla politica e la politica al territorio per rinnovare la necessità e la forza del confronto sulle idee e soprattutto sulla visione

di futuro per un vero rilancio del nostro paese per le tante eccellenze che pure ci sono e che meritano sostegno: dalla scuola, alle imprese artigianali e industriali, dall’agricoltura con i tanti prodotti tipici del nostro territorio che vanno adeguatamente promossi, alle tante strutture ricettive che possono fare sistema diffuso e strutturato di accoglienza capace di offrire ospitalità di alta qualità che vada oltre gli eventi e la stagionalità" spiega la candidata sindaco.

Che accende il faro anche sulla "valorizzazione del nostro notevole patrimonio artistico e culturale, delle manifestazioni religiose, storiche e popolari uniche e ben organizzate che vanno promosse ben oltre il nostro territorio. Per questo ci pare veramente grave l’aver consentito, per mancanza di lungimiranza e di idee, che il centro storico divenisse un dormitorio con un progressivo spopolamento del cuore di Foiano che ha lasciato solo pochi eroici commercianti che

ancora resistono in mezzo a negozi una volta prosperi e oggi espongono tristi cartelli con scritto vendesi e affittasi". Il dato è tratto.

LuBi