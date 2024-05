Voto, inizia la sfilata. Cesa sostiene Meoni. I candidati passano sulla "graticola" scout

"A livello nazionale, in tutti gli incontri che abbiamo avuto e che riguardano anche tematiche di carattere territoriale, ho sempre sostenuto convintamente l’idea della continuità dell’amministrazione, non interrompendo mai l’esperienza a meno di fatti gravi. E non è questa la situazione in cui ci troviamo di fronte". Le parole del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa a sostegno del candidato Luciano Meoni non lasciano spazio a fraintendimenti. Nonostante la scelta dei partiti di centro destra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, di convergere sulla candidatura di Nicola Carini, l’Udc sceglie una strada alternativa e controcorrente e Cesa la ribadisce a chiare lettere con un incontro pubblico ieri pomeriggio al Teatro Signorelli. "Contrariamente a quanto hanno fatto gli altri noi abbiamo convintamente aderito al sostegno al sindaco uscente perché riteniamo giusto continuare il lavoro di questi 5 anni, per altro interrotto dalla pandemia. Abbiamo avuto in passato esperienze negative che hanno riguardato proprio il centro destra con cambiamenti di sindaci fatti in corso d’opera e non sono andati mai a buon fine". Per Meoni Cesa spende parole di stima. "Di lui mi convince la concretezza, la serietà, ha fatto bene il sindaco in questi anni e ho visto anche cose realizzate nel corso della sua amministrazione per cui vale la pena sostenerlo. La mia venuta oggi in città conferma ancor di più la mia scelta". Parole corroborate anche dagli altri ospiti seduti sul palcoscenico del Signorelli a cominciare dal coordinatore regionale dell’Udc Mencattini. "Se l’onorevole Cesa viene non solo in visita ma anche per appoggiarci vuol dire che non siamo sprovveduti e che abbiamo contatti con partiti e persone che lavorano nelle istituzioni", ricorda dal palcoscenico lo stesso Meoni. La passeggiata cortonese ha non solo una valenza amministrativa, ma guarda anche alle europee vista la presenza in città anche di Matilde Torselli candidata per l’Udc tra le fila della Lega dopo l’accordo politico. "Abbiamo candidato persone di area cattolica all’interno della Lega perché riteniamo che su alcuni punti tra cui la difesa dei valori ci sia una convergenza di visione, penso alla difesa della famiglia, della vita fin dal suo concepimento e la scelta di mettere al centro la persona".

La maratona politica in vista del voto prosegue serrata. I candidati stanno girando in lungo e in largo il territorio con incontri capillari nelle frazioni. Tra gli appuntamenti pubblici di rilievo si segnala quello in programma domani alle ore 18,30 al Teatro Signorelli organizzato dal candidato a sindaco Nicola Carini dal titolo "Governo e Territorio". Ospiti la senatrice di Fratelli D’Italia Simona Petrucci e Luciano Malan presidente del gruppo Fdi al Senato. I 5 candidati alla poltrona di sindaco di Cortona sono anche chiamati ad un altro stimolante confronto politico. È quello organizzato dal gruppo Scout venerdì alle 17,30 all’auditorium della scuola Morra di Camucia dove si confronteranno su temi e domande proposte direttamente dai ragazzi.