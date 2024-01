Voragine sulla strada, famiglie isolate. I tecnici di Nuove Acque al lavoro

Si era aperta improvvisamente una profonda buca. E’ successo martedì a Tregozzano. Una gigantesca camera, larga circa due metri e profonda dieci, forse scavata dall’acqua, che aveva praticamente isolato le famiglie residenti in zona. I vigili del fuoco di Arezzo erano intervenuti sul posto assieme alla Polizia municipale. La zona della "camera" sotto il manto stradale è stata delimitata, l’area di rischio in superficie transennata e quindi la strada è stata interdetta. Appena ricevuta la segnalazione del problema, i tecnici di Nuove Acque sono prontamente intervenuti per riscontrare la criticità segnalata mettendo subito a disposizione le squadre operative di manutenzione per il ripristino della fognatura sottostante la strada vicinale in località Tregozzano. "È stata rilevata una cavità in corrispondenza di una conduttura fognaria posta oltre quattro metri sotto il livello stradale. La rottura della condotta fognaria è stata individuata e si sta procedendo alla messa in sicurezza del cantiere per poter procedere con le attività di scavo, di verifica ed infine di ripristino dei luoghi" scrive Nuove Acque. "Stiamo lavorando con l’obiettivo di rendere lo svolgimento dell’intervento il più sicuro e breve possibile.