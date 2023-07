Voragine sulla E45 tra le uscite di Pieve: pericolo per gli automobilisti

PIEVE SANTO STEFANO

Dopo le numerose segnalazioni nella giornata di ieri Anas è intervenuta, perché altrimenti la sicurezza sarebbe rimasta a serio rischio. Pur se nella prima mattina, la situazione era ancora immutata. Stiamo parlando della vistosa buca (nella foto) sul fondo della E45 all’altezza di Pieve Santo Stefano, che qualcuno – nell’oramai noto public group di Facebook chiamato "Vergogna E45" – ha ribattezzato con il termine di "cratere", a causa di una profondità che ha raggiunto orientativamente i 30 centimetri.

L’insidia in questione si è incontrata in direzione di Cesena fra le due uscite del paese, poco prima dello svincolo nord e sopra un ponte, ma soprattutto in un tratto attualmente a doppio senso di circolazione: anche guardando la foto con il guard-rail a ridosso della linea bianca di destra, risultava di fatto impossibile schivarla se non invadendo la corsia opposta, che però non è al momento quella di sorpasso per il motivo sopra ricordato. Una complicazione sopra l’altra, tanto per dirla come sta, in un periodo nel quale i lavori stanno procedendo a ritmo spedito lungo l’arteria e di conseguenza restringimento, deviazioni e salti di carreggiata si alternano fino alla Romagna.

In base alla testimonianza di un autotrasportatore di Pieve, che mercoledì è transitato per motivi di lavoro, solo in quel frangente un autotreno che aveva davanti ha accennato a uno sbandamento e nella piazzola più avanti sono state notate tre auto ferme, le cui ruote di destra potrebbero aver accusato le conseguenze dell’impatto.