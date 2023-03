Volontari, pronta la mappa dei tagli Da giugno nuova stretta ai servizi

La mappa resta sul tavolo delle istituzioni, ad Arezzo e a Firenze. Dentro ci sono date e tagli ai servizi di emergenza e urgenza, in città e nel resto della provincia. Da giugno scatta la tagliola di turni ridotti, ambulanze col contagocce, attività sospese o fortemente ridimensionate. E’ il piano condiviso da Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza, consegnato agli amministratori aretini e inviato ai vertici regionali dei sodalizi. I rincari fanno lievitare le spese: dal carburante alla manutenzione delle ambulanze e dei veicoli necessari a trasferire le persone dall’ospedale a casa o per accompagnarle a fare terapie. Una spirale di aumenti che ha fatto schizzare i costi e rende ormai insufficiente la parte "coperta" dai contributi regionali. I primi effetti ci sono già: attualmente, ad Arezzo (zona sanitaria) c’è la riduzione di 12 ore di copertura del servizio su due postazioni di ambulanze. In Valdarno il taglio riguarda oltre 270 ore. Da giugno la situazione peggiorerà. Secondo le associazioni, ad Arezzo si aggiungeranno 12 ore in meno delle postazioni con ambulanza a Subbiano e a Monte San Savino. In Casentino i servizi dell’emergenza subiranno tagli per oltre 180 ore e in Valtiberina si arriverà a ridurre del 25-30 per cento...