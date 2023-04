Volontari per On the move Arrivano da tutto il mondo Via alla candidatura online

di Laura Lucente

Cortona On The Move è ancora alla ricerca di valenti collaboratori. Gli organizzatori del festival che ogni anno porta in città decine e decine di mostre fotografiche di autori internazionali, hanno appena avviato una candidatura on line spontanea per arruolare volontari in grado di contribuire al consolidato progetto culturale. "Da sempre Cortona On The Move trae la sua forza e la sua vitalità dal fondamentale apporto dei volontari", conferma la direttrice Veronica Nicolardi. "Alcuni di loro, che hanno dimostrato talento, dinamicità, curiosità e impegno, sono entrati nel team di lavoro e sono cresciuti con il festival affermandosi nel mondo della fotografia. Per questo facciamo un appello a tutti coloro che siano alla ricerca di un’esperienza formativa unica, a livello umano e professionale". C’è tempo fino al 10 giugno per esprimere la propria candidatura che potrà essere inviata attraverso il sito del festival. "Chi sarà dei nostri avrà la possibilità di comprendere i meccanismi di una grande produzione, entrare nel vivo del mondo della fotografia contemporanea e della sua evoluzione, conoscere esperti del settore, photo editor internazionali e incontrare giovani appassionati da tutto il mondo".

Ogni anno partecipano al festival come volontari decine e decine di giovani e meno giovani da tutto il mondo. "Senza di loro non potremmo fare ciò che facciamo – spiega ancora la Nicolardi – e soprattutto farlo con questo spirito professionale, come una grande famiglia". Intanto la maratona che porterà alla tredicesima edizione del festival internazionale cortonese (dal 13 luglio in città) passa per interessanti progetti culturali in giro per l’Italia. È il caso di quello che sta per partire a Perugia. Dal pomeriggio del 25 al 28 aprile a Seed Festival, a Perugia nella Chiesa di San Francesco al Prato, On The Move proporrà il progetto fotografico "The Forest Knows" di Nicoló Lanfranchi, realizzato con Aboca.

È la storia del popolo Asháninka in Brasilie fondato dai fratelli Piyãko, protagonisti e visionari del nostro tempo che hanno portato avanti un’azione di rimboschimento dell’Amazzonia, piantando con le sue stesse mani milioni di alberi e lottando per preservare il territorio e la loro cultura coinvolgendo organizzazioni internazionali, star di Hollywood e semplici cittadini per sostenere questa missione.