Volontari, ora si apre un’altra falla "Ambulanza in bilico per 12 ore"

di Lucia Bigozzi

Da Subbiano a Montalto: si apre una nuova falla nella rete delle ambulanze che corrono per soccorrere. Se nel paese del basso Casentino le difficoltà per la copertura dei turni del servizio di emergenza e urgenza hanno caratterizzato queste settimane, da oggi è il Valdarno ad andare in sofferenza. La postazione della Misericordia di Montalto ha un turno scoperto: significa che dalle 8 alle 20 l’ambulanza pronta a partire in caso di necessità, resterà in garage. L’effetto è che tra le associazioni di volontariato si apre la ricerca di chi può dare una mano, garantendo il servizio nella fascia oraria critica.

Da Arezzo, la Croce Bianca oggi non riuscirà ad affiancare i colleghi come ha sempre fatto, perchè, a sua volta, deve assicurare due ambulanze in turno sulla città e la copertura notturna nella postazione di Monte San Savino. Una coperta sempre più corta e ogni volta trovare l’incastro giusto diventa un esercizio da equilibristi.

Così da mesi e il problema si amplifica in estate. L’origine, sostanzialmente, è fatta di tre elementi che rappresentano una spina nel fianco per Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa da oltre un anno alle prese con l’aumento dei costi di carburante e attrezzature, la mancanza di volontari e una estenuante vertenza aperta con la Regione per la revisione dei contributi previsti dalla convenzione per il servizio di emergenza e urgenza. Risorse insufficienti che non coprono le spese sostenute, rilanciano i volontari che sperano in una svolta al tavolo regionale con i vertici della sanità, anche se le notizie da Firenze non arrivano. Negli incontri con l’assessore Bezzini si era parlato di una possibile soluzione entro luglio ma "siamo al penultimo giorno del mese e non sappiamo nulla. Continuiamo a navigare a vista ma l’orizzonte è sempre più corto", spiega Luciano Falchi, vicecoordinatore provinciale della Misericordia che lancia l’ennesimo allarme e richiama l’urgenza di un intervento "non più rinviabile da parte delle istituzioni". Una sorta di lettera aperta per denunciare "un immobilismo incredibile. In questi anni appelli e richieste di aiuto da parte delle nostre associazioni sono stati numerosi, abbiamo inviato lettere ufficiali a istituzioni, amministratori di tutti i livelli, politici di ogni appartenenza; abbiamo raccontato le difficoltà quotidiane su giornali e media online. Ad oggi, non c’è ancora una risposta concreta a un problema che non dipende da noi. Abbiamo indicato le soluzioni e presentato un piano chiedendo risorse calibrate sulle spese effettive, ma tutto è sospeso". Falchi e le Misericordie hanno "soccorso" l’emergenza della postazione di Subbiano a luglio, condividendo l’impegno con Anpas ma ora si riparte da capo con il "caso" Montalto. E sbotta: "Sembra surreale che un tema così importante, che incide direttamente sulla sicurezza delle persone, venga messo in secondo piano e in alcuni casi minimizzato". Da qui un nuovo appello per dire "fate presto, non c’è più tempo".

Ad agosto tra ferie del personale e carenza di volontari, si potrebbero aprire altre falle, anche in Valdichiana. "Credo che tutti conoscano la realtà del volontariato e ne abbiano potuto apprezzare valore, principi ed efficacia. Il volontariato non è solo trasporto sanitario ma anche protezione civile, supporto sociale, centro di ascolto. Per questo diventa difficile comprendere perchè da oltre un anno non riceviamo risposte. Qui si tratta della salute delle persone, nessuno può chiamarsi fuori".