Volontari in strada per le baby gang Notti di movida: educatori in campo

di Maria Rosa Di Termine

Proseguonosenza pause le azioni per prevenire il disagio giovanile a San Giovanni. Una priorità per l’amministrazione comunale che ha confermato il servizio di educatori di strada dedicato ai giovani e in particolare a quelli in età adolescenziale. Non si abbassa insomma la guardia in una città che nel recente passato ha dovuto suo malgrado fare i conti con alcuni episodi che avevano generato forte preoccupazione e allarme sociale. Basti ricordare le liti violente tra minori con tanto di filmati postati sui social al punto che si paventava la presenza in alcuni angoli sensibili dell’abitato di baby gang. Un problema diffuso anche in altre zone della valle che non a caso aveva fatto quadrato e attivato una rete, insieme alla Zona Valdarno della Asl Toscana Sud Est, per individuare contromisure condivise in grado di ridurre il malessere di una generazione alle prese negli ultimi anni con gli effetti negativi della pandemia sotto il profilo della perdita o dell’interruzione delle relazioni interpersonali.

Partendo dall’assunto che fenomeni del genere si combattono lavorando in sinergia, gli amministratori sangiovannesi hanno promosso incontri di riflessione, analisi e operativi con i dirigenti scolastici, le associazioni, gli educatori, gli assistenti sociali e gli esperti dell’azienda sanitaria in modo da programmare interventi congiunti e coordinati. Un lavoro proseguito a livello comprensoriale e nel marzo di un anno fa la Conferenza dei sindaci della vallata aveva affidato a un ente esterno specializzato il servizio di educativa di strada con l’obiettivo di mettere sotto la lente di ingrandimento le comunità giovanili degli 8 municipi valdarnesi attraverso una rilevazione sul campo degli stili di vita per capire quali siano le abitudini e come i ragazzi impieghino il tempo libero. Non solo, perché sono stati previsti interventi ad hoc rivolti alla fascia di età compresa tra i 14 e i 25 anni a Montevarchi e San Giovanni, i centri che ospitano gli Istituti Superiori frequentati ogni giorno da migliaia di studenti.

Una fotografia della situazione da cui è emersa la necessità dei giovani di avere spazi per esprimere la loro creatività e adulti al loro fianco che li ascoltino e li coinvolgano in iniziative capaci di renderli protagonisti attivi della comunità. Dal prossimo mese di maggio il progetto dovrebbe ripartire nell’intero ambito valdarnese con un apposito finanziamento della Usl, ma all’ombra di Palazzo d’Arnolfo confortati dai buoni risultati ottenuti dagli operatori in luoghi specifici di aggregazione come l’Oratorio Don Bosco, il Centro Educativo e il quartiere di Ponte alle Forche si è deciso di dare continuità prolungando fin d’ora l’esperienza positiva.