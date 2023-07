Volontari in strada per i senzatetto

C’è un servizio che non segue l’andamento delle stagioni ma che in questi giorni di temperature eccessive, funziona e fornisce un supporto importante a chi non ha un tetto sulla testa e vive per strada. è l’Unità di strada che impegna i volontari della Croce Rossa, pronti a intervenire. Fortunatamente nelle ultime settimane in città c’è stato un solo intervento che ha consentito di soccorrere un senzatetto in difficoltà per il caldo. Ma la guardia resta alta, sopratutto nei confronti delle persone più fragili come quelle che vivono per strada e non hanno un posto dove trovare riparo.