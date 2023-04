Volontari, effetto Covid Avo lancia l’allarme "Soci dimezzati in corsia"

di Sonia Fardelli

La pandemia ha avuto riflessi negativi anche sui volontari ospedalieri dell’Avo. Prima del Covid erano 120, adesso sono rimasti 58 soci attivi che operano con regolarità nei reparti dell’ospedale San Donato per un sostegno ai pazienti. Prima lo stop dovuto alla pandemia, poi i problemi e le paure che ha lasciato, hanno allontanato molte persone dal servizio. Alcuni volontari Avo, pur rimanendo in associazione, non hanno più dato la disponibilità a girare per i reparti, bloccati proprio dal timore del contagio. Molti hanno più di 80 anni e c’è urgente bisogno di un ricambio generazionale proprio ora che anche nel nostro ospedale la situazione sta tornando alla normalità.

L’attività dell’Avo è ripresa da pochi mesi nel reparto di oncologia, in ortopedia e al pronto soccorso e servono nuove forze per coprire tutti i turni. E’ per questo che è stato organizzato in collaborazione con Asl Toscana sud est un corso di formazione per volontari Avo, partito ieri per concludersi l’11 maggio. Partecipare è facile: basta avere tra i 18 e i 75 anni, offrire un minimo di due ore a settimana per il servizio in ospedale e avere voglia e predisposizione ad ascoltare gli altri. "Riprendiamo il servizio dopo la pandemia - dice la presidente Avo Anna Lucia Troiani - sono tanti i bisogni emergenti, ma la persona viene prima della sua malattia. E per essere solidali e condividere basta l’ascolto". Una semplice parola e la presenza di un volto amico nei reparti. Un servizio che però i pochi volontari Avo rimasti, fanno fatica a coprire. "La pandemia ha dimezzato i nostri volontari - continua Troiani - alcuni hanno lasciato completamente, altri si stanno prendendo una pausa. Fatto sta che le forze a disposizione si sono dimezzate. In molti c’è anche la paura di entrare in ospedale per timore del contagio. Ma ora la bolla Covid non c’è più e nemmeno i rischi. Per questo ripartiamo e cerchiamo nuovi soci. Non è un servizio impegnativo, bastano due ore a settimana e tanta voglia di aiutare il prossimo". Il corso si tiene nell’aula di formazione dell’ospedale e cercherà di dare ai volontari la capacità di approcciarsi nel modo migliore con i pazienti, alcuni anche colpiti da gravi malattie. In cattedra per la formazione dei nuovi soci si alterneranno la presidente e i consiglieri Avo, ma anche tanti professionisti del mondo sanitario. La direttrice del San Donato, Barbara Innocenti parlerà della relazione tra la struttura ospedaliera e il volontario.

Il primario del Pronto soccorso Maurizio Zanobetti affronterà con i futuri volontari Avo la paura del contagio, mentre la psicoterapeuta Elisa Bartolini consiglierà come avvicinarsi alla persona che soffre in modo rispettoso e efficace. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’ospedale San Donato (0575254041 - 352028) oppure all’Avo alla email [email protected]