Volontari Cai all’opera nella zona del Pratomagno

LORO CIUFFENNA

Circa 90 kg di rifiuti abbandonati e raccolti: si è trovato un po’ di tutto dalle classiche bottiglie di plastica all’immancabile WC che, come sempre, viene lasciato lì in attesa che qualcuno lo possa prendere e gettarlo dove si deve. Un lavoro davvero certosino quello che ha visto protagonisti, domenica mattina, i volontari del Cai Valdarno Superiore che hanno risposto in buon numero all’appello dell’associazione per una maxi operazione di ripulitura all’interno dell’area di sosta Fonte del Duca, dove sono presenti panchine e bracieri per un classico picnic all’aperto a pochi passi dalla croce del Pratomagno.

E infatti, dopo il duro lavoro che si è aperto alle 10 la mattina per concludersi all’ora di pranzo, è andata in scena la "salsicciata" offerta a tutti i partecipanti dal Cai assieme, per chi la sentiva, a una camminata "premio" proprio fino alla Croce che, da anni ormai, è una delle mete più frequentate dagli amanti della montagna. "L’operazione è riuscita – ha commentato il presidente del club Alessandro Romei – nel bosco attorno ai bracieri abbiamo raccolto di tutto, è stata una giornata di servizio alla nostra montagna, ma anche un messaggio da lasciare ai frequentatori di un’area tanto bella e ricca di servizi e, purtroppo, da qualcuno tanto maltrattata".

Massimo Bagiardi