Volontari al Pronto soccorso. Scatta il ponte tra malati e famiglie

Volontari al Pronto soccorso. Crescere aiutanto chi ha bisogno. Servizi d’emergenza che ora diventano l’impegno civile dei ragazzi che sceglieranno di investire qui i dodici mesi del Servizio civile universale lanciato dalla Asl. Accogliere nel quartier generale dell’emergenza chi arriva con un problema, spesso grave: un impatto diretto con la sofferenza e con le curve della vita che può rappresentare per ogni ragazzo l’occasione per diventare un uomo o una donna consapevoli del proprio ruolo nella società. L’obiettivo è offrire un accompagnamento alle persone che entrano in Pronto soccorso durante il percordso diagnostico, focalizzando l’attenzione sui periodi di attesa tra visite e accertamenti. I volontari di Servizio Civile garantiranno un servizio di prima accoglienza, informativa, educativa e di orientamento per i cittadini con particolare attenzione alle persone fragili. L’esperienza avrà durata di 12 mesi per 25 ore settimanali articolate su 5 giorni. L’importo dell’assegno mensile per il servizio è di 507,30 euro (domande entro il 15 febbraio). Alla fine dell’iter, sarà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite e per ciascun corso portato a termine dal volontario, l’Asl rilascerà un attestato di partecipzione. Nel Pronto soccorso del San Donato i volontari del servizio civile c’erano già prima del Covid. Il loro ritorno sarebbe un sostegno importante al lavoro dei professionisti dell’emergenza. Che contano sulla risposta dei ragazzi alla chiamata.