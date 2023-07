Volò giù dal ponte, il tredicenne è fuori dal coma

Piandiscò (Arezzo), 17 luglio 2023 - È finalmente uscito dal coma il giovane precipitato dal ponte di Annibale il 1° luglio scorso. Adesso il tredicenne vittima dell’incidente nella campagna di Piandiscò respira in autonomia, dopo essere stato in rianimazione all’ospedale Meyer di Firenze per il trauma cranico riportato nella caduta. Ci vorrà ancora del tempo per tornare alla normalità, ma a questo punto le condizioni del ragazzo non possono che migliorare. I medici parlano infatti di progressi positivi e le sensazioni sono di cauto ottimismo.

Per le prime 48 ore amici e familiari sono rimasti con il fiato sospeso, atterriti e sconvolti per come un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza si fosse trasformato per loro in un vero incubo ad occhi aperti. Poi il ragazzino è stato dichiarato fuori pericolo e successivamente è iniziata la lunga degenza, in attesa di buone nuove. E la notizia che tutti aspettavano è arrivata. Se da un lato si tira un sospiro di sollievo per le sorti del giovane fiorentino, dall’altro prosegue l’inchiesta per lesioni gravissime, coordinata dal pubblico ministero Emanuela Greco della Procura di Arezzo per accertare tutte le responsabilità.

Il ponte è stato subito messo sotto sequestro e gli inquirenti dovranno adesso accertare una volta per tutte di chi sia la competenza su quel ponte che ricade sul territorio comunale di Castelfranco Piandiscò. Quella che è chiara, ormai, è la dinamica dell’incidente che ha gettato nel terrore non soltanto il Valdarno, ma anche la città di Firenze. Il 13enne, poco più di due settimane fa, si trovava nei boschi del Pratomagno per un campo estivo organizzato dalla parrocchia di Santo Stefano in Pane di Rifredi. Assieme agli amici e ad alcuni animatori si è trovato a percorrere il sentiero del Cai che attraversa proprio il ponte di Annibale, una piccola arcata in pietra che sovrasta il torrente Resco, quasi in secca in queste giornate. Il ragazzo si è appoggiato alla balaustra in legno mentre passeggiava sul selciato del ponte, ma la palizzata posta a protezione degli escursionisti si è rivelata fatale. La barriera non ha retto, facendo cadere il ragazzo da un’altezza di 5 metri sul greto del fiumiciattolo.

Le operazioni di recupero hanno richiesto persino l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, l’unico mezzo in grado di raggiungere la zona impervia tra i boschi grazie al verricello calato per afferrare il paziente. Poi il volo della speranza col Pegaso verso l’ospedale pediatrico di Firenze, specializzato nella cura dei minori. Inizialmente si è temuto il peggio, ma l’equipe del Meyer è riuscita a scongiurare questa terribile opzione.