Volley Arno. Le ragazze del 2008 campionesse Fipav

Arezzo, 20 febbraio 2024 – La Volley Arno 2008 Montevarchi batte 3-0 Piandisco Valdarninsieme nella finalissima e si aggiudica il titolo di campione Fipav Etruria per la categoria Under 16, dopo una partita agguerrita che appassionato i tanti spettatori accorsi al Palamatteotti. È stato l'atto conclusivo di una domenica, quella ultima, dedicata alla pallavolo, iniziata al mattino, con l'affermazione delle montevarchine 2008 su l'altra squadra Volley Arno 2009 nella prima semifinale, mentre nella seconda, a Terranuova, Piandisco Valdarninsieme ha prevalso su Colley Volley.

Nel pomeriggio, davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha visto la presenza, oltre al Presidente della Volley Arno Gherardo Iannelli e di tutta la dirigenza rossoblu, le rappresentanze della Fipav Comitato Etruria, il Sindaco Silvia Chiassai Martini e gli assessori Allegrucci e Nocentini, le ragazze 2008 si sono laureate "regine" territoriali FipavGià campionesse italiane Under16 Uisp, il 2024 ha portato nella bacheca della Volley Arno anche il titolo Etruria, dopo aver disputato 18 partite, 14 nella regular season e 4 tra qualificazioni e finali, senza mai incorrere in una sconfitta. Ora si apre la fase regionale che probabimente vedrà la Volley Arno 2008 impegnata a breve in un primo girone a tre squadre con Ponte Buggiano (PT), quarta classifica del campionato regionale di eccellenza Under 16, e Robur Massa, seconda classificata nel territoriale Appennino.