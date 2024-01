Volley Arno inarrestabile

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Non si arresta la marcia trionfale della Volley Arno Montevarchi in serie D. Ennesima prova di forza della squadra di coach Pierpaolo Sala che espugna per 3-0 il campo del Carpe Diem collezionando il quarto successo consecutivo in campionato. La vittoria permette di consolidare il primato in classifica a quota 30 punti, condiviso con Certaldo che però ha già recuperato il turno di partite sospese a causa dell'alluvione in Toscana. Dietro, frena ancora il Chianti Volley che cede in casa proprio contro Certaldo e scivola a 27 punti, a tre lunghezze dalla coppia di testa.

La Volley Arno invece conquista tre punti preziosi in un campo risultato sempre ostico per i colori rossoblu. Già dal primo set si intuisce che stavolta il vento è cambiato, tanto che le montevarchine impongono subito il loro gioco e chiudono 25-17. Nella seconda frazione, le padrone casa approfittano di un avvio incerto della Volley Arno e riescono ad allungare di 7 punti (14-7), ma con determinazione e pazienza le ragazze di Sala ribaltano le sorti del set vicendo 25-23. Da quel momento non c'è stata più partita, Montevarchi infatti amministra bene il terzo parziale trionfando con un netto 25-14. Un' altra prova impegnativa attende la Volley Arno sabato prossimo a Firenze contro Olimpia Poliri che, con i suoi 23 punti, sicuramente vorrà rimanere attaccata alle prime posizioni di classifica e darà filo da torcere a Montevarchi. Dal canto suo la Volley Arno ha ormai la consapevolezza del proprio valore dimostrato in questi mesi, anche se il campionato è ancora lungo.