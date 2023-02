Volano al festival di Berlino Il film è tutto girato qui

di Angela Baldi

C’è anche un film aretino in concorso alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. E’ "Le proprietà dei metalli", opera prima di Antonio Bigini, girato a Sestino, in varie location dell’Appennino tosco-romagnolo e a Badia Tedalda. E’ uno dei due film sostenuti dalla Toscana Film Commission e che partecipa alla sezione "Generation Kplus" insieme a "Mary e lo spirito di Mezzanotte", opera d’animazione di Enzo d’Alò. A fare il tifo per le pellicole anche il presidente della regione Eugenio Giani. "Film prodotti con tanto lavoro e passione che partecipano a una delle più importanti rassegne cinematografiche al mondo - ha detto Giani - due film girati in luoghi di grande bellezza che possono promuovere l’immagine della Toscana, il suo paesaggio, oltre che accrescere il lavoro legato sia alla realizzazione di una pellicola sia alla ricaduta sul territorio". Con "Le proprietà dei metalli", siamo negli anni Settanta, nell’Appennino Romagnolo. In un paesino di montagna, Pietro, un bambino cresciuto da un padre duro e asfissiato dai debiti, manifesta doti misteriose: piega metalli al solo tocco. Uno scienziato americano comincia a studiarlo.

Gli esperimenti porteranno Pietro a contatto col mondo invisibile, dove le leggi della fisica lasciano il passo ai desideri più profondi. Le proprietà dei metalli è una fiaba dalle tinte fosche, liberamente ispirata a una storia vera: la vicenda dei cosiddetti "minigeller", bambini con dei supposti poteri psicocinetici, studiati sul finire degli anni Settanta. Un dramma familiare, ma anche un film fantastico, radicato nella storia e nel paesaggio del centro Italia. Il film è stato girato a settembre 2021 in provincia di Arezzo, scritto e diretto da Bigini, è prodotto da Claudio Giapponesi per Kinè con Rai Cinema e sostenuto da Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. E’ stato tra i vincitori del "Bando Fiction 2020" anche se il progetto aveva già iniziato a prendere forma nel 2018. Una lunga fase di progettazione allungata dalla pandemia, per un film che arriva ora a Berlino.

Tra le location interessate Case Barboni nel comune di Sestino, all’interno del Parco Sasso Simone e Simoncello, il cimitero di Petrella Massana, nello stesso Comune, e alcune zone boschive di Badia Tedalda. Nel cast del film anche un gruppo di piccoli attori e non professionisti: Martino Zaccara nel ruolo di Pietro, Lucia Giuliani la nonna, Edoardo Marcucci, Pietro Arcangeli, Christian Dei e Sara Santamaria.