Vola la scuola per pastori Un allievo già assunto e in due aprono aziende

di Sonia Fardelli

Primi frutti per la scuola per pastori attivata dal Parco del Casentino. Uno degli 8 giovani, scelti tra 167 domande di partecipazione, ha già trovato lavoro, assunto da un’azienda del Parco sul versante romagnolo. Altri due hanno già imparato il mestiere e sono pronti per aprire un’azienda propria.

Marco Sozzi, 20 anni di Varese, grazie alla scuola per pastori ha ottenuto un contratto e già da un mese lavora come dipendente. Prima lavorava saltuarimente con alcuni pastori transumanti. Adesso il posto fisso.

"Sono molto contento di questa nuova opportunità - dice - ho ottenuto un contratto da un’azienda agricola romagnola e mi trovo molto bene. Prima facevo il pastore errante, adesso la mia posizione è molto migliorata. E questo grazie anche a questo corso fatto dal Parco".

Altri due "alunni" della scuola per pastori sono pronti a mettersi in proprio e aprire un’azienda agricola.

Cosimo Guarducci, 22 anni di Laterina, ha lasciato il liceo scientifico e poi la scuola orafa per inseguire il sogno di fare il pastore. E adesso, che ha concluso anche lo stage presso l’azienda agricola del Parco di Gianluca Sestini, sembra che sia pronto a mettersi in proprio.

"E’ stato con me per una settimana - dice Sestini - ma è davvero molto avanti. Ha imparato subito a fare il formaggio, il raviggiolo e la ricotta. E’ un tipo molto brillante. Io mi sono fatto male ad una spalla e lui tante cose è riuscito a farle da solo. Ha intenzione di mettersi in proprio e penso che riesca a farlo in breve tempo. La stoffa c’è".

Giovanni Manfredi, 29 anni di Reggio Emilia, ragioniere nell’azienda di famiglia, ma pronto a mollare tutto per fare il pastore.

"Ha fatto anche lui lo stage da me - continua Gianluca Sestini - è devo dire che è molto bravo e motivato. Mi ha detto che nella sua zona stanno vendendo una piccola azienda, dove prima facevano pastorizia. E mi ha detto che la vuole acquistare e partire con questo lavoro. Penso che sia in grado di farlo. Da me ha lavorato benissimo. Ed in più sa fare bene i conti. Il che non guasta. Oggi per andare avanti non basta essere pastore, bisogna anche saper fare l’imprenditore".

Nell’azienda di Sestini nel cuore del parco delle Foreste casentinesi sta facendo lo stage proprio in questi giorni un altro allievo della scuola per pastori, Louis Von Saint Paul, 34 anni di Reggello. E’ nativo di Monaco di Baviera e a sei anni è venuto a Regello in vacanza con la madre che non più riuscita a staccarsi dalla nostra terra. Adesso Louis, o meglio Luigi come lo chiamano tutti ora, vive nella campagna di Vallombrosa dove vuole aprire un’azienda con la sua compagna. "Anche lui è molto bravo - chiude Sestini - sono tutti giovani molto motivati e con una grande voglia di fare".