"Voglio buttare fuori il mio ex" Sara, tormenti via chat all’amico "Ti taglio la gola" scrive l’omicida

di Alberto Pierini

AREZZO

"Io non picchio le donne: e a te ti taglio la gola". Jawad irrompe nella chat che per Sara era diventata uno sfogo. Quella con un amico argentino al quale aveva via via a pillole raccontato la sua odissea. Il futuro assassino nega di averla picchiata: e condisce la risposta a lui con una minaccia. Quasi profetica. Perché le donne forse non le picchierà ma di certo le uccide. E’ l’altra faccia di un delitto che comincia a riversare le sue verità.

Non quelle di Hickam, silenzioso anche ieri all’udienza di convalida così come lo era stato nella notte dell’omicidio. Ma quelle di una donna che aveva paura e non sapeva più come difendersi. Un epilogo che avevamo anticipato, già il giorno dopo sarebbe andata da un avvocato per chiedere l’allontanamento da casa del compagno. Ma che erompe con forza dalla chat su messenger scoperta dal Tgr Toscana: un carosello di frasi spezzettate e forse per questo più dolenti.

Lei lo sentiva: tanto che il sabato prima del delitto era andata dai carabinieri. "Non me ne vado solo perché deve essere lui ad uscire". Lui, l’ex come lo chiama in tutti i messaggi.

Il segno di una storia finita, anche se trascinata troppo oltre il traguardo. Va dai carabinieri sabato, la notte di mercoledì muore. Una sequenza disperata, anche per chi resta, forse l’occasione persa per salvarsi. Qualcuno, spiega nelle chat, le dice "ci vuole un referto o un livido" per ottenere l’allontanamento. Ma non sembra si tratti di una risposta dei carabinieri della stazione.

Perché fonti dell’Arma confermano certo che lei era andata da loro: ma solo per chiedere se lui si era introdotto nei segreti del suo telefono. Quelli che teneva ben custoditi, "quando scrivo sto sempre con la porta chiusa". Un’ultima protezione ma fragile se poi lui riesce a infilarsi in quelle chat chiamando direttamente l’amico e attaccandolo frontalmente.

Gelosia? Sembra più probabile fosse la rabbia nel vedersi messo in piazza con i suoi vizi e con i suoi difetti. Che poi, avrebbe raccontato il figlio allo zio, il fratello di Sara, lo avrebbe portato ad azzerargli la memoria e a cancellargli tutta la rubrica.

E a parlarle potrebbe essere stato un militare amico, che la consigliava su come muoversi. "Non posso semplicemente buttarlo fuori: per la legge lui abita qui. Se va dalla polizia sono obbligata a farlo rientrare".

Ma dalle chat emerge anche il ruolo degli altri. In particolare mamma Brunetta, che con coraggio andava a dormire da lei e dai nipoti per proteggerla. "Mia madre oggi gli ha detto che se non mi rispetta va lei a fare la denuncia. E visto che legalmente è casa sua va ad informarsi per togliergli la residenza". Tutto era partito, tutto troppo tardi.

Avendo creduto fino in fondo, almeno fino ad ottobre secondo il racconto del fratello, che avrebbe potuto cambiarlo, che non lo avrebbe abbandonato. Ma gli ultimi mesi erano stati decisivi, in un’escalation che l’aveva travolta. "Spero manchi poco e che riprovi a fare qualcosa: mio figlio è pronto a registrare". Registrare la prova che le metteva le man i addosso, che la faceva vivere nel terrore.

Eppure da sabato una speranza l’aveva nutrita. "Verranno e lasceranno una dichiarazione per fargli paura" spiega chi la consiglia in vista della denuncia ai carabinieri, che sabato alla fine non aveva presentato. "Dice che il mio ex forse ha trovato anche un posto dove andare" ripete citando un amico della coppia. Ma è uno spiraglio che si richiude subito, tra le coltellate della notte dell’orrore.