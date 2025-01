Vittoria: "Io a scuola in Cile con Intercultura"

Arezzo, 5 ottobre 2021 - Ha 18 anni Vittoria, è di Arezzo e da poco è rientrata dal Cile. “Ho vissuto 6 mesi della mia vita in Cile dove sono stata ospitata da una meravigliosa famiglia, grazie a Afs, un’organizzazione internazionale (Intercultura, in Italia) che promuove scambi fra diverse culture. È ancora piuttosto complicato trovare le parole per trasmettere l'intensità di questa esperienza. Ogni giorno è stata un'incredibile avventura”. La sua è una delle tante storie che accomunano i giovani che partono per studiare un anno all’estero. Si è riaperto infatti il bando di Intercultura e viaggiare non è mai stato così a portata di studente. I programmi di Intercultura mettono a concorso i posti e le borse di studio per l’anno scolastico 2022-23. Sono destinate agli adolescenti italiani che dopo oltre un anno di Covid, desiderano frequentare un anno di scuola all'estero. E se oggi a voler fare questa esperienza è addirittura il 62% degli studenti delle superiori, l’opportunità è aperta anche per i giovani aretini.

I volontari di Arezzo hanno organizzato per il 23 ottobre alle 15 un incontro al Liceo Redi di Arezzo per la presentazione dei programmi. Il 24 ottobre alle 15,30 saranno a Montevarchi al Centro Sociale La Bartolea. “Sono stata a cavallo sulle spiagge dell'Oceano Pacifico, ho visto foreste, laghi, fiumi, riserve naturali, grandi città di grattacieli illuminati e piccoli paesini dispersi in mezzo a deserte distese di terra – racconta Vittoria appena rientrata - Durante le mie esplorazioni mi sono inoltrata fra le Ande, in mezzo alla neve quasi fino al confine con l'Argentina, ho parlato con persone di origine indigena, mangiato molte cose buone, frequentato la scuola sudamericana, scoperto molti nuovi punti di vista. Ho acquisito un'enorme quantità di conoscenze all'interno di campi più disparati, ma soprattutto, conosciuto e fatto tutto ciò insieme ad alcune delle persone più importanti della mia vita. Mi sono iscritta seguendo le intuizioni più profonde e viscerali del mio essere, seguendo la mia incredibile attrazione verso il mistero, l'ignoto, l'avventura. Fra tutte le complicazioni e le difficoltà, sono sempre più convinta che viaggiare e tuffarsi in queste opportunità sia il modo più efficace di scoprirsi e apprendere. Intercultura mi ha offerto questa possibilità e sarò sempre grata per questo irripetibile viaggio”.

Come Vittoria sono molti altri gli studenti partiti dalle scuole aretine che riconoscono il forte impatto dell’esperienza Intercultura nel loro percorso di crescita: con l’apertura del nuovo bando di concorso, alcuni di loro sono pronti a raccontare la loro esperienza. Lo faranno il 23 e 24 ottobre nelle due giornate di presentazione del bando che è aperto sul sito www.intercultura.it/bando-di-concorso ed è rivolto a ragazzi nati tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 che potranno frequentare una scuola locale e vivere insieme a una famiglia selezionata. E per chi lo necessita ci sono centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione del progetto. Per informazioni è possibile contattare i volontari del Centro di Arezzo Carlotta 3460565162 per i programmi all’estero e di Sandra 3922149223 per i programmi di ospitalità in Italia .