Vittime delle Foibe: la commemorazione

Laterina Pergine ha commemorato la Giornata del Ricordo con un evento molto partecipato, tenutosi domenica pomeriggio nella Sala consiliare di Palazzo Guinigi. Gli interventi dei relatori sono stati coordinati dalla giornalista Maria Stella Bianco, in un incontro che ha offerto un’importante occasione di riflessione sulla tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Il sindaco di Laterina-Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, esprimendo gratitudine nei confronti di chi ha contribuito alla sua realizzazione: Sulla stessa linea anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, che ha evidenziato l’importanza di momenti come questo per mantenere viva la memoria.