Vittima dell’alluvione dopo 57 anni. Firenze ora ricorda anche Maggi

Sono serviti quasi 57 anni dall’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966 per riconoscere ufficialmente come vittima Mario Maggi, operaio edile di Castel San Niccolò, morto a 44 anni nel camion travolto da una frana sulla via Bolognese a Firenze. L’uomo morì nell’esondazione del torrente Mugnone. Il ministero dell’Interno, tramite la prefettura, ha ufficialmente comunicato a sua figlia Lina Maggi di aver inserito il nome del padre: lo fa sapere l’associazione Firenze Promuove in accordo con il Comune di Castel San Niccolò.

All’epoca il nome di Mario Maggi, era stato omesso nel 1966 dall’elenco stilato dalla prefettura, pur apparendo tale nominativo tra le vittime pubblicato per settimane dai giornali cittadini e nazionali.

"Il Comune di Castel San Niccolò - dichiara il sindaco Antonio Fani - ha appreso la notizia del ministero dell’Interno sul riconoscimento del concittadino Mario Maggi come prima vittima dell’alluvione di Firenze del 1966 con grande soddisfazione. Questa amministrazione è stata sempre vicina alla figlia Lina, che per ben 57 anni ha lottato per questo riconoscimento, avvenuto grazie anche all’impegno profuso da 12 anni in questa lotta dall’Associazione Firenze Promuove, che cura annualmente le cerimonie in ricordo di tutte le vittime del 4 novembre 1966".

Alla tomba di Mario Maggi ci sarà una cerimonia commemorativa sabato 5 novembre alle ore 10.30 con la partecipazione anche del Comune di Firenze.

Fani ha scritto al sindaco e al prefetto di Firenze per sollecitare l’approvazione della lapide richiesta nel 2019 dalla figlia Lina Maggi e già approvata dalla Commissione Toponomastica di Castel San Niccolò.

"Dopo 57 anni finalmente posso tirare un respiro di sollievo - evidenza, commossa Lina Maggi -, essendo riuscita, un topolino come me, a sconfiggere l’elefante della burocrazia ministeriale. Questo riconoscimento è arrivato solo grazie all’impegno, da ben 12 anni, dell’Associazione Firenze Promuove e del suo presidente e storico dell’alluvione, il giornalista Franco Mariani, che mai si è fermato davanti ai tantissimi tentativi di bloccare del tutto tale riconoscimento. Così come sono grata al mio sindaco, Antonio Fani, che mi ha sempre sostenuto".