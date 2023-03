Vita da allevatrice globe trotter "Curo Chianine e corro in fabbrica"

di Lucia Bigozzi Di notte nella stalla con Nobel, Nero, Nappina e altri nove vitelle e vitelloni di razza Chianina. Di buon mattino nel quartier generale del magazzino di un’azienda leader in elettronica e nuove tecnologie. Francesca Bennati, 41 anni e una carica di energia contagiosa, ha una "doppia" vita, per scelta e per passione. Divide le giornate tra due pianeti, solo apparentemente distanti: è responsabile delle spedizioni in tutto il mondo dei prodotti ad altissima precisione della Mb Elettronica di Camucia e nell’azienda di famiglia alleva le Chianine, come suo padre, suo nonno e i suoi antenati "perchè una ricerca storica sulle origini della famiglia, attesta l’attività di allevamento fin dal 1300. Sono nata con i giganti bianchi e continuo a seguirli come mi ha insegnato il babbo". Francesca dai software alla stalla. Un bel salto, perchè? "Diciamo che il passato cammina con il presente, ma tra i due mondi non c’è contrapposizione". Come fa a conciliare lavoro in azienda e nella stalla? "Sono due passioni. In Mb Elettronica mi occupo del settore logistica e magazzino insieme ad altri due colleghi. Mi piace questo lavoro che guarda al futuro, a semplificare tantissimi aspetti della vita quotidiana, ma al tempo stesso contribuisce al benessere delle...