Visite, i tempi si allungano: "Aumentate le richieste"

Tempi duri per chi vuol eseguire una radiografia o prendere semplicemente un appuntamento per una visita specialistica. Per un eco-doppler, ad esempio, occorrerà attendere fino a luglio del 2024 e la situazione non cambia più di tanto per una ecografia completa dell’addome la cui prima data disponibile è ad aprile. La domanda che tutti si fanno è sempre la stessa: ma perché ci vogliono così tanti mesi per poter prenotare una prestazione medica? Troppe sono le richieste da evadere, le priorità di carattere urgente sono raddoppiate rispetto a due anni fa e il sistema, chiaramente, va in sofferenza a discapito della salute dell’utente. Rispetto al 2022, nei primi 8 mesi di quest’anno, sono state prescritte 88.232 richieste in più per visite specifiche senza contare le 48.345 di diagnostica che comprendono vari tipi di esami come la radiologia tradizionale, la diagnostica senologica, una classica risonanza magnetica o le ecografie varie. "C’è stata un’esplosione incredibile rispetto allo scorso anno, afferma il dottor Autieri direttore dell’Uoc Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa dell’Azienda Usl Toscana sud est, e non potendo prevedere tutto questo il sistema è andato in sofferenza.

La nostra programmazione è basata sullo storico, i dati che negli anni precedenti sono stati piuttosto in linea tra di sé ma, rispetto al 2022, le richieste per ogni prestazione medica sono aumentate tantissimo e il personale medico è quello è, non può sopperire al tutto". Ciononostante, grazie al grande lavoro degli operatori sanitari, sempre nei primi otto mesi del 2023, nel 78% dei casi le richieste per le visite specialistiche sono state evase nei tempi previsti mentre si parla di un 70,2% per quel che concerne la diagnostica. C’è poi un altro aspetto; il 25% di coloro che passano dal proprio medico per farsi prescrivere una visita o un esame ci rinuncia per andare privatamente o perché non ritiene più necessario farsi controllare. Ma il numero di chi vuol sottoporsi a qualche esame specifico è sempre altissimo, con una percentuale che sfiora l’80% sempre rispetto al 2022: "Per quanto riguarda l’Asl Toscana Sud Est - afferma sempre il dottor Autieri - abbiamo performance migliori rispetto ad altre zone ma resta sempre il problema dell’incremento di richieste che, per quanto concerne tac o risonanze, abbiamo riscontrato nel 79% in più di quello che accadeva giusto un anno fa e anche nella diagnostica le classi di priorità urgenti sono raddoppiate".

E proprio riguardo a ciò il dato è però più confortante: "Nella provincia aretina la priorità urgente è evasa in 3 giorni nel 100% dei casi, la priorità B nel 98,5%. Come fare per ridurre anche gli altri tempi di attesa ? Le prescrizioni da parte dei medici curanti andrebbero fatte con più criterio, capiamo però che non sia sempre facile e alla fine i tempi si allungano".