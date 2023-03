Visite ed esami Arriva un sms per ricordarli

Un memo elettronico per ricordare l’appuntamento. Lo invia l’Asl, grazie a un software messo a punto dalla Regione. Arriva cinque giorni prima dell’appuntamento se il paziente comunica correttamente all’operatore telefonico del cup e dello sportello il numero di telefono oppure, se inserisce il numero sul portale on line regionale delle prenotazioni. E’ il servizio in più ai cittadini finalizzato a ridurre il rischio che gli appuntamenti per visite ed esami vadano deserti per dimenticanza oppure, nel caso di impossibilità, che vengano disdetti per tempo in modo da usare quello spazio per altri pazienti.

"Una semplice, ma importante opportunità - commenta il direttore amministrativo della Asl Tse Antonella Valeri - che l’Azienda offre da tempo, ma che è stata recentamente ampliata dalla Regione per numero di prestazioni che possono essere ricordate una volta prenotate.