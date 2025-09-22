Una settimana contro le malattie cardiovascolari. Consulenze gratuite negli ospedali

Arezzo, 22 settembre 2025 – Una “open week” sulle malattie cardiovascolari: dal 26 settembre al 2 ottobre consulenze gratuite per ridurre i fattori di rischio. Le iniziative negli ospedali con il bollino rosa di Fondazione Onda di Asl Toscana Sud Est: dove e come prenotarsi su www.bollinirosa.it.

Visite e consulenze mediche gratuite in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre negli ospedali San Donato di Arezzo, Misericordia di Grosseto e Campostaggia di Poggibonsi, che aderiscono alle iniziative promosse, per il quinto anno consecutivo, dalla Fondazione Onda.

Una open week, dal 26 settembre al 2 ottobre, dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuoverne l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Ad Arezzo il 27 settembre alle 9 alle 12,40 i professionisti della Chirurgia Vascolare dell’Ospedale S. Donato, diretta dal dottor Giorgio Ventoruzzo, saranno a disposizione per effettuare esami ecocolordoppler dell’aorta addominale gratuiti per lo screening degli aneurismi dell’aorta addominale. L’iniziativa è rivolta sia a donne che a uomini con età maggiore di 65 anni.

Il 30 settembre verranno offerte delle visite cardiologiche per valutazione del rischio cardiovascolare alle donne in perimenopausa, fra i 45 e i 55 anni, dai professionisti della Cardiologia, diretta dalla dr.ssa Sabini, cui si aggiungeranno le consulenze con fisioterapista, dietista ed educatore professionale. Prima delle valutazioni, dalle 8,30 alle 9,30 si terrà un incontro informativo nella sala riunioni 2 dell’ospedale San Donato aperto a chiunque fosse interessato. Sarà possibile prenotare fino a esaurimento delle disponibilità in programma.

«L’aneurisma aortico addominale è una patologia poco conosciuta che colpisce prevalentemente gli uomini con più di 65 anni ma interessa anche le donne - spiega il dottor Giorgio Ventoruzzo primario di Chirurgia vascolare dell’ospedale San Donato -. I principali fattori di rischio, oltre a genere ed età, sono familiarità, ipertensione arteriosa e fumo. È una patologia tipicamente asintomatica che può essere diagnosticata con un esame ecografico specifico. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati oltre 27.000 nuovi casi e 6000 sono i decessi dovuti alla rottura dell’aorta con conseguente emorragia interna, di cui i due terzi prima dell’arrivo in ospedale. La corretta informazione, la diagnosi precoce e la consapevolezza di avere una malattia potenzialmente mortale, che può essere trattata nel nostro ospedale grazie alle tecniche più moderne, sono le strategie più efficaci per contrastarla. L’indicazione all’intervento chirurgico non è la stessa per tutti ma è scelta in base alle condizioni della persona, della forma ed estensione della malattia e concordata con il paziente che deve essere a conoscenza dei pro e dei contro delle varie tecniche operatorie».

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte a livello mondiale. In Italia sono responsabili del 35,8% di tutti i decessi: il 38,8% nelle donne e il 32,5% negli uomini. Nelle donne, grazie alla protezione ormonale degli estrogeni, queste patologie si manifestano in media con un ritardo di circa dieci anni rispetto agli uomini. Dopo la menopausa, tuttavia, il rischio aumenta in maniera significativa e può superare quello maschile. Diventa quindi fondamentale puntare sulla prevenzione primaria, che passa attraverso stili di vita sani e controlli mirati, soprattutto per chi presenta fattori di rischio come familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione, colesterolo elevato, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità e stress.

«Abbiamo deciso di ripetere l’esperienza avviata lo scorso aprile, quando per la prima volta abbiamo promosso una valutazione congiunta con la UOP di Riabilitazione Funzionale del dottor Emiliano Ceccherini – spiega la dottoressa Alessandra Sabini, Direttrice della UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Donato –. La menopausa, che generalmente si presenta tra i 45 e i 55 anni, è un momento chiave: in questa fase diventa fondamentale sottoporsi a controlli regolari per monitorare glicemia, colesterolo e pressione arteriosa, smettere di fumare e mantenere un peso adeguato. Attraverso corretti stili di vita è possibile ridurre in modo significativo il rischio cardiovascolare. La sinergia tra la Cardiologia e il Dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie della riabilitazione e prevenzione nasce proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e offrire strumenti concreti per la tutela della salute».

«Dopo la valutazione del cardiologo - aggiunge la dr.ssa Daniela Cardelli Direttrice del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie - le pazienti fumatrici e in sovrappeso vengono indirizzate alla dietista, per analizzare le abitudini alimentari e fornire indicazioni per uno stile alimentare corretto, all’educatore professionale per aiutare a disincentivare il fumo ed il consumo eccessivo di alcol, e al fisioterapista che al termine della valutazione funzionale fornisce informazioni sull’importanza dell’Attività fisica adattata (AFA) proponendo un programma di esercizi specifici da effettuare nei corsi promossi dalla Asl Toscana Sud Est».

Arezzo

Data: 27/09/2025 Tipologia: Ecocolordoppler aorta addominale Ulteriori Informazioni: esame riservato alla fascia di età 65 anni, ambosessi Orario: 09:00 - 12:30 Luogo / Sede: Ospedale San Donato di Arezzo, III scala, I piano, stanza 3 Prenotazione obbligatoria: Si Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0575 255324 / [email protected] Note: numero di telefono contattabile dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:30

Data: 30/09/2025 Convegno “La prevenzione delle patologie cardiovascolari: corretti stili di vita (I consigli del fisioterapista, educatore professionale e dietista)” Ulteriori Informazioni: L’importanza del movimento, la prevenzione del tabagismo e la corretta alimentazione quali strumenti nella prevenzione delle patologie cardiovascolari Orario: 08:30 - 09:30 Luogo / Sede: Ospedale San Donato di Arezzo, Sala riunioni 2 Prenotazione obbligatoria: Si Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3384721034 Note: prenotazione obbligatoria telefonando al numero 3384721034 il giorno Lunedì 29 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Data: 30/09/2025 Tipologia: Fisioterapista per valutazione funzionale invio ad AFA (attività fisica adattata) -Educatore professionale per counseling tabagismo - Dietista per alimentazione Ulteriori Informazioni: Visite rivolte a donne in età perimenopausa (45-55 anni) Orario: 09:00 - 13:00 Luogo / Sede: Ospedale San Donato, ambulatorio cardiologico Prenotazione obbligatoria: Si Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0575/255374 Note: Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0575255374 il giorno sabato 27 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Data: 30/09/2025 Tipologia: Visita cardiologica per valutazione del rischio cardiovascolare globale Ulteriori Informazioni: Orario: 09:00 - 13:00 Luogo / Sede: Ospedale San Donato - Arezzo Prenotazione obbligatoria: Si Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0575/255374 Note: Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0575255374 il giorno sabato 27 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Grosseto

All’ospedale Misericordia di Grosseto sarà possibile effettuare due diverse visite specialistiche:

Seduta Ecd Tsa (Ecocolorodoppler dei tronchi sovraaortici). Le visite si terranno il 26 settembre dalle 9 alle 12 e sono dedicate alle donne dai 50 anni che non siano già in screening, con consegna di referto. Per appuntamenti inviare una mail: [email protected]. Verranno accettate le prime 12 richieste pervenute. Le visite verranno effettuate all'ambulatorio 10, della palazzina Libera Professione, dell'ospedale Misericordia, Grosseto.