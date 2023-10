Visita speciale all'Ospedale di Arezzo: Supereroi in arrivo per i piccoli pazienti

AREZZO

Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk arriveranno dal cielo per far visita ai piccoli pazienti del San Donato. I Supereroi preferiti dai bambini domani faranno loro una visita a sorpresa, scendendo dal tetto dall’ospedale.

A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati saranno i volontari dell’associazione senza fini di lucro "SEA-SuperEroiAcrobatici ODV ETS", fondata da Anna Marras. "Siamo molto contenti di accogliere questi SuperEroi, dichiara Marco Martini direttore di pediatria. Senza dubbio i nostri piccoli pazienti saranno coinvolti in una mattinata di spensieratezza. Questo è un periodo di grande lavoro per il reparto ed avere momenti di svago per i più piccoli è veramente importante". "Quello che desideriamo trasmettere è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie – racconta Anna – Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i supereroi, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: ‘Tu sei un supereroe! Non mollare!’".