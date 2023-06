Visita cardiologica e consulenza cardiologica in Valdarno, dimezzati i tempi d’attesa

Arezzo, 27 giugno 2023 – Migliorano in Valdarno i tempi di attesa per le visite cardiologiche.

Se nei primi mesi del 2023 le tempistiche erano in percentuale inferiori rispetto alla soddisfazione dei livelli regionali con un tempo di attesa medio per la prima visita di 57 giorni, da marzo di quest’anno grazie ad un costante lavoro effettuato dal governo delle liste di attesa, l’help desk e l’ufficio programmazione agende della Asl Tse, il trend è stato invertito in positivo ed il tempo medio per la prima visita è sceso a 19 giorni.

Attualmente i tempi d'attesa vengono rispettati per il 100% delle richieste in u (urgenza d eseguire entro 72 ore) e b (breve, da eseguire entro 10 giorni)per le visite cardiologiche in Valdarno. "é stato un lavoro di squadra importante e molto impegnativo-dichiara il dott.Falsini direttore dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale La Gruccia del Valdarno- ed i risultati già ottenuti spingono a proseguire su questa strada.

“Abbiamo implementato la funzione di pre-lista – commenta il Dott.Gianfranco Autieri coordinatore aziendale del governo delle prestazioni sanitarie della Asl Tse - la pre lista è una funzione che consente di arruolare tutte le prescrizioni che non trovano posto nel target previsto, da parte della struttura erogante, in modo da gestire la presa in carico del paziente nei tempi previsti, abbiamo raggiunto il risultato di soddisfazione del tempo di attesa a livello Regionale e Nazionale rispettivamente del 76% e dell’82%.

Questo risultato, di rilevanza a livello regionale , è frutto di un lavoro di squadra e non sarebbe stato possibile senza il costante supporto del direttore della cardiologia del Valdarno dott.Falsini e la fattiva collaborazione della Uoc cardiologia che ha colto l'importanza e le opportunità fornite dalla pre lista".