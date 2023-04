"Visioni d’anime" la mostra dell’artista Francesco Verdi

Sarà inaugurata oggi alle 17.30 in Palazzo del Podestà a Montevarchi la mostra "Visioni d’anime" dell’artista montevarchino Francesco Verdi. L’esposizione, curata da Maria Giovanna Cutini, rende omaggio al pittore che celebra i 30 anni di attività artistica e rimarrà visitabile fino al 7 maggio. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’artista Francesco Verdi e dalla Professoressa Maria Grazia Cutini. "E’ una iniziativa a cui l’Amministrazione tiene molto – ha sottolineato il Sindaco - Francesco Verdi è un grandissimo artista che ha esposto nei luoghi più illustri, non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. E’ un montevarchino che ha fatto della sua passione un mestiere e che ha deciso di continuare a praticare il suo lavoro a Montevarchi. Quindi credo che sia doveroso rendere omaggio a un grande rappresentante dell’arte che è nato e continua ad abitare nella sua città, un artista di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Penso che il modo migliore di rendergli merito sia quello di dedicargli una mostra delle sue opere più belle proprio qui, all’interno del nostro palazzo del Podestà, luogo non solo di mostre ma che rappresenta anche l’Istituzione.

E’ un modo per dire grazie – ha continuato – e per far conoscere ancora di più Francesco Verdi, soprattutto alle nuove generazioni".