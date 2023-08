Visconti tra i segni di gesso degli inizi Dai primi passi all’epopea dell’evento

di Alberto Pierini

CORTONA

Chi non pagherebbe oro pur di vedere gli occhi chiari di Luchino Visconti aggirarsi tra gli stand di Cortona Antiquaria? Il regista si affacciò tra gli spazi del Palazzo Comunale e di Palazzo Bourbon del Monte nella primissima edizione, l’11 agosto 1963. E si affacciò non a caso. Gli agiografi lo raccontano collezionista seriale, in campo per i pezzi di pregio. E chissà se qualcuno di quegli oggetti dell’Antiquaria 1963 non sia finito nel palazzo milanese dei Visconti, in via Cino del Duca, o nelle residenze estive della villa Erba di Cernobbio e del castello con annesso borgo neomedievale di Grazzano Visconti. Luchino sarebbe stato solo il primo dei mille vip che nel tempo sarebbero stati stregati dalla Mostra che da oggi apre al grande pubblico.

Nel 1963 dei pionieri. Non ancora a Palazzo Vagnotti, con la qualità già allora altissima ma con le tracce profonde di una storia ai primissimi passi. Le tracce di gesso, quelle che in quell’agosto delimitavano gli spazi.

Lontane, lontanissime dall’eleganza di una proposta che trova prima di tutto nel suo stile l’expertise vero e autentico dei suoi gioielli. Ma le tracce che insieme davano del tu all’altra faccia dell’antiquariato.

Che da una parte è un tesoro di valore inestimabile e dall’altra è ricca di oggetti della vita quotidiana. la maggioranza di quei pezzi che da oggi sfileranno di fronte ai visitatori viene dalla semplicità dell’uso comune. E questo ne fa un valore che scavalca quello economico e diventa il valore del tempo. Un valore che i fondatori della Mostra avevano intuito da lontano.

Come Giulio Stanganini. Un antiquario illuminato, felice di legare il suo nome e il suo volto ad una creatura di famiglia, nella sua Cortona. E soprattutto come Ivan Bruschi, non ancora il maestro della Fiera, nella quale avrebbe trasfuso la passione per il bello e la curiosità, ma già allora uomo di scelte coraggiose. Quelle degli stand di Cortona, quelle dei banchi di Arezzo, quelle della Casa Museo che ancora oggi in centro ne difende, anzi ne rilancia, la memoria. La nave di Cortona Antiquaria cominciò a prendere il largo.

"Benedetta" da potenti come Francois Mitterand o Fanfani, da giganti del cinema come John Houston e George Lucas. Accompagnata da collaterali che nel tempo, il bacino naturale della mostra, ne hanno rafforzato le ali: come la mostra di Gino Severini nel 1982. O come quella di Pietro Berrettini nel 1988, non a caso Pietro da Cortona, o ancora quella dei Macchiaioli nel 1996. Macchiaioli ai quali l’edizione numero 61, quella che oggi si apre al pubblico, ritorna, in uno di quei flussi e riflussi che scandiscono il mondo dell’antiquariato, anche in questo specchio fedele della vita.

Non sono gli stessi Macchiaioli di allora, ne sono un po’ i continuatori e un po’ gli eredi. Ma anche le loro tracce contribuiscono alle fortune di un evento che è tatuato sulla pelle di Cortona. Come quelel tracce di gesso segnate sul pavimento della prima edizione.