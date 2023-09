Virus, il contagio mette la freccia. Colpite 160 persone in sette giorni. Casi aumentati sei volte dall’estate

Ha infilato la corsia di sorpasso e la tiene, come fanno certe "supercar" in autostrada. Il Covid ha ripreso a correre e secondo lo schema dei mesi peggiori, batte una volta alla settimana il suo record. È come "autosorpassarsi" nella volata al contagio. Sono ancora una volta i numeri a dare le dimensioni del fenomeno a livello provinciale.

Negli ultimi sette giorni, i casi conclamati sono stati 161 nell’Aretino e l’accelerazione è a doppia cifra. All’ultimo report della Regione che è ormai l’unico ente a misurare la ex pandemia, il dato era attestato a 120 malati in una settimana. Tradotto in percentuali, il balzo in avanti è del 34%. Non solo: se si confronta il dato settimanale con quelli medi di luglio, quando l’asticella del Covid si fermava intorno a quota 25, l’impegnativa supera il 600%. Contagi cresciuti di sei volte in poche settimane.

Non basta, va detto, a scatenare l’allerta, perchè la media dei nuovi positivi resta intorno ai 22-23 casi al giorno, ben lontana dai report quotidiani a tre cifre di una stagione da dimenticare. Ma la crescita del contagio è un fatto, inequivocabile. E Arezzo ha ripreso saldamente la fuga anche nel tre province della Asl.

Basta guardare a Siena dove i casi si fermano a quota 140, Grosseto è sotto i 100 e anche l’aumento settimanale qui è decisamente più marcato. La patologia, legata alla nuova variante Eris per circa un caso su due, non presenta per ora quelle forme acute respiratorie che ne avevano fatto uno spettro solo un anno fa. Ma è in circolazione e si sta diffondendo velocemente. Un andamento che rafforza le indicazioni della Regione: in particolare sull’uso delle mascherine in ambiente ospedaliero. Obbligatorio nei reparti dove ci siano situazioni di fragilità dei pazienti, ma in un ospedale la fragilità è dietro l’angolo e diventa difficile riuscire a dividere o selezionare.

C’è poi un alto aspetto correlato: i numeri del Covid, anche nella nostra provincia, stanno accelerando la campagna d’autunno delle vaccinazioni. Sono già in arrivo i prodotti in grado di coprire dagli effetti delle varianti del Covid, Eris in testa, per ora quella più diffusa.

La campagna partirà a metà ottobre, fortemente consigliata per persone fragili e anziani e sarà doppia, ovvero una protezione dal Covid e una dall’influenza. Due vaccini distinti, a distanza di tre settimane l’uno dall’altro, come accaduto nelle precedenti campagne di immunizzazione. In questa fase, i più ottimisti assicurano che ormai i due virus si somigliano molto sui sintomi e sulle forme con cui si manifestano nell’organismo. Tuttavia nessuno ha la ricetta "magica" in tasca e se nel caso dell’influenza, richiama un nome familiare, nel caso del Covid continua a fare paura. Con la riapertura delle scuole l’allerta sale ma per il momento, niente di più.

Lucia Bigozzi