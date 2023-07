Violenza fra quartieristi Gravi fratture al volto con pugno e ginocchiata La condanna di Gavagni

di Federico D’Ascoli

Pugno e ginocchiata in faccia dopo uno scontro di gioco nella partita del torneo dei quartieri del Saracino. Un grave episodio di violenza sul figlio di un ex attaccante amaranto: uno scambio di colpi proibiti che ha agitato la sfida di calcio fra Sant’Andrea e Colcitrone. Francesco Scichilone, 25 anni a dicembre, giocava per i biancoverdi è stato espulso ma ci ha rimesso anche uno zigomo e la mandibola, poi operati all’ospedale di Siena. L’arbitro ha punito con il cartellino rosso anche un paio di calciatori cruciferini che lo hanno colpito: la gara è proseguita.

"In campo serve più rispetto: ci conosciamo tutti, non si può mandare una persona all’ospedale. Un brutto episodio" dice con amarezza Andrea Gavagni, capitano di Porta Sant’Andrea e uno dei giocatori in campo nell’incontro che si è giocato venerdì sera al campo Buonconte della Catona.

La partita, finita senza reti e vinta da Porta Crucifera ai rigori, passa in secondo piano rispetto a quanto successo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Le ricostruzioni di quanto accaduto possono divergere ma di certo ci sono i danni permanenti al volto del figlio dell’ex attaccante di Arezzo, Livorno, Ancona e Avellino Massimiliano Scichilone che oggi ha 51 anni.

Secondo diverse ricostruzioni dei presenti al campo della Catona, il figlio Francesco che gioca in Prima categoria nel Tegoleto, è venuto a contatto con un avversario durante un’azione d’attacco. Una delle tante scintille tra giocatori che a volte finiscono con un chiarimento e una stretta di mano. Nel caso specifico una smanacciata di troppo ha invece acceso la miccia della violenza. Stando ai racconti di chi c’era, per reazione il difensore di Colcitrone Macris Catalano avrebbe colpito Scichilone con un cazzotto al volto e poi sarebbe arrivato il portiere rossoverde Sandro Mencucci che gli avrebbe sferrato una ginocchiata. Di certo l’arbitro della partita ha estratto tre cartellini rossi per Scichilone, Catalano e Mencucci e ha riportato la calma in campo. Soltanto il suo rapporto di gara potrà stabilire di preciso cosa è successo tra i calciatori. Le conseguenze peggiori per il centrocampista in maglia biancoverde: Scichilone sabato è stato sottoposto a un delicato intervento al volto, dopo il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena.

Adesso sta meglio ma ha riportato importanti danni al viso e dovrà affrontare un percorso di recupero. Quella di venerdì era la seconda giornata del torneo dei quartieri della Giostra organizzato dalla Uisp. Al debutto Scichilone aveva anche segnato una rete nella vittoria biancoverde con Porta del Foro. Ora la terza e ultima eliminatoria con Porta Sant’Andrea-Porta Santo Spirito e Porta Crucifera-Porta del Foro. Poi biancoverdi e rossoverdi potrebbero ritrovarsi in finale. L’unica cosa che conta è la guarigione di Francesco Scichilone: in bocca al lupo.