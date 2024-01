Violenza di genere. Una panchina rossa all’istituto Vasari

Una panchina rossa, per dire "no" alla violenza contro le donne, da ieri si trova all’interno del parco dell’istituto Vasari. La panchina, donata dal Comune, è stata verniciata dagli alunni, eletti rappresentanti del decoro. Un gesto simbolico con il quale la comunità scolastica ha voluto porre l’attenzione su un tema di estrema attualità. Questo momento, frutto di un percorso più ampio iniziato con le riflessioni condivise in classe e con la Polizia Municipale, si concluderà con l’inaugurazione.