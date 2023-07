"Violenza a Arezzo: gruppo allontanato un'ora prima"

"Il parapiglia è avvenuto in orario di chiusura e all’esterno del locale; erano circa le 4 del mattino quando ci hanno avvisati di quella che in un primo momento pareva una rissa". È il racconto di Tito Ghezzi (nella foto) titolare della discoteca Dolceverde di Castiglion Fibocchi. Ricostruisce quel momento: "Nel parcheggio, il personale adibito alla sicurezza stava allontanando i presenti perché il locale aveva appena chiuso. Nella parte alta e più periferica dell’area di sosta, un giovanissimo avrebbe dato un pugno al volto a un minorenne, che cadendo a terra ha battuto la testa. Per fortuna, durante ogni serata da noi è presente il presidio fisso della Misericordia di San Giustino Valdarno che è subito intervenuta con i sanitari per prestare le prime cure. Cadendo, il ragazzo ha perso conoscenza ma poi era lucido quando è stato portato via. Ringraziamo la Misericordia di San Giustino che dai tempi del Covid ci accompagna e presidia ogni serata. Non abbiamo capito i motivi del litigio, sappiamo però che un’ora prima della chiusura del Dolceverde, i buttafuori avevano allontanato un gruppetto di giovanissimi dal locale perché infastidivano i clienti con spintoni e un atteggiamento violento. Non sappiamo se i fatti siano collegati, abbiamo fornito le informazioni di cui eravamo a conoscenza ai carabinieri, intervenuti sabato notte.

Il ragazzo che ha sferrato il pugno invece non è stato ancora identificato, sarebbe scappato a piedi correndo nel boschetto che circonda il Dolceverde".