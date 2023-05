Viola guarda al tramonto della vita "La prevenzione ci rende longevi"

di Francesco Tozzi

Toccherà ad Antonella Viola far calare il sipario sulla sesta edizione del Moby Dick Festival. L’immunologa e divulgatrice scientifica che abbiamo imparato a conoscere negli anni della pandemia, volto ormai familiare della televisione e dei social, presenterà il suo ultimo libro "La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità", domenica dalle 18.30 in poi conversando con la giornalista di Radio 24 Alessandra Tedesco. Non poteva che essere la salute il tema al centro dell’atteso incontro, con uno sguardo particolare al corpo che cambia con il passare degli anni. Non si può certo fermare il lento incalzare del tempo, ma bisogna saper accettare e accogliere i segnali di cambiamento lavorando sulla prevenzione.

Questo è il suggerimento della scienziata, che cercherà di sfatare alcuni miti e luoghi comuni sull’invecchiamento dell’essere umano. La professoressa Viola, ordinaria di patologia generale al dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova, continua ad essere uno dei personaggi pubblici più discussi dai no vax. Lo è stato ovviamente durante l’emergenza Covid, in quell’occasione a favore della somministrazione dei vaccini per debellare definitivamente il virus. Una presa di posizione chiara e netta per la quale ancora oggi subisce attacchi, l’ultimo in ordine di tempo pochi giorni fa al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove è stata contestata pubblicamente da un esponente no vax.

Aggressioni verbali che potrebbero trasformarsi in episodi violenti, motivo per cui la dottoressa vive già da 8 mesi sotto scorta. Nelle scorse settimane si è poi guadagnata le prime pagine dei giornali per un duello a distanza con il collega Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Oggetto del contendere? Il vino. Ne è scaturito un botta e risposta a distanza senza esclusione di colpi. A più riprese Viola ha messo in guardia sul fatto che l’alcol è cancerogeno e ribadisce questo concetto anche all’interno della sua ultima fatica: "Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. L’etanolo, l’alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno" scrive.

Accanto alle analisi scientifiche, l’immunologa racconta la sua personale esperienza con il digiuno intermittente. Una pratica che ha permesso all’autrice di rimettersi in forma e di affrontare al meglio l’evolversi dell’età adulta.