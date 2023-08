Vintage Festival, ruggito anni ’70 Bastianich Masterchef in musica

di Angela Baldi

Ritorna il Vintage Festival, e tornano atmosfere anni ’70 e tanti eventi tra musica, intrattenimento e gastronomia. Appuntamento dal 12 al 15 agosto a Castiglion Fiorentino con tanta, musica live, dance, dischi in vinile e il magico mercatino vintage. Il Festival, alla sua quinta edizione, continua a crescere e a riscuotere un grande successo grazie anche al notevole afflusso di visitatori registrato durante la scorsa edizione.

Quest’anno al vintage market saranno presenti oltre 70 espositori in settori come vintage, abbigliamento, artigianato, design, vinili e libri, artisti e illustratori, handmade, home decor, giochi e libri per bambini, piante, fiori e collezionismo.

Il Vintage Festival è pronto a partire con un’anteprima d’eccezione. Giovedì 10 agosto arriva Joe Bastianich con una tappa del tour che lo vede calcare i palchi delle principali manifestazioni della penisola, insieme alla band "La Terza Classe".

In arrivo un viaggio musicale tra le inconfondibili sonorità statunitensi dei generi blues, folk e bluegrass, che si terrà giovedì 10 agosto, alle ore 21.30 nell’area del Garden al Parco Presentini di Castiglion Fiorentino, grazie alla volontà e all’impegno economico e promozionale di tre importanti partner: Main sponsor il Ristorante Settore 20 con la collaborazione di due aziende di beverage come Prinz e Hops. Il progetto Joe Bastianich & La Terza Classe nasce dalla passione sconfinata dell’eclettico chef della tv Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana che lo ha portato al sodalizio con una delle poche realtà musicali italiane che, sin dalla sua fondazione, si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

È possibile abbinare il concerto alla cena: prenotazioni 328 8058014.

Il Vintage Festival entrerà nel vivo dal 12 agosto con la musica di Clem& Time, Daisy & uncle, Belli di Waikiki, Boozers Boogie e tantissimi vinyl set. Il 13 agosto sul palco Veronica Sbergia e Mauro Porro, Don Diego Trio, The Western Spaghetti, Basement Boppers e Gloria Turrini Trio. Il 14 agosto Lucky Lucianos, Andy Macfarlane Duo, The Indians, Gloria Turrini e The Coguaros.

A Ferragosto musica con The Good Fellas, Swinging Fingers, Fifty Juve e Rock your Boogie. Il festival sarà aperto ogni giorno dalle 17 a mezzanotte.